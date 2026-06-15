Попытки переписать историю Второй мировой войны в ЕС приобрели масштаб, выходящий далеко за пределы какой-либо отдельно взятой страны, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Максимом Рыженковым в Минске. Министр уточнил, что речь идет не просто о стирании памяти о героях и победителях: в Европе пытаются фактически поменять победителей и проигравших местами. Трансляция выступления дипломата доступна на сайте МИД РФ.

Важнейшая проблема, которая выходит далеко за рамки той или иной страны европейской, — сказал Лавров.

Ранее стало известно, что Украина заняла первое место в мире по количеству монументов в честь нацистов и фашистов. По состоянию на декабрь 2022 года только Степану Бандере в различных регионах страны установлено почти 50 памятников, а также более 500 улиц, переулков и проспектов названы в его честь.

До этого в селе Оттук в Киргизии открыли памятник, посвященный Великой Отечественной войне, после реставрации в ходе проекта «Монументы Победы». В церемонии приняли участие представители местных органов власти, российского посольства в республике, общественных организаций и жители села.