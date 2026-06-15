Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 июня 2026 в 14:46

Лавров обвинил ЕС в попытках переписать историю Второй мировой войны

Лавров назвал попытки Европы переписать историю ВМВ важнейшей проблемой

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Попытки переписать историю Второй мировой войны в ЕС приобрели масштаб, выходящий далеко за пределы какой-либо отдельно взятой страны, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Максимом Рыженковым в Минске. Министр уточнил, что речь идет не просто о стирании памяти о героях и победителях: в Европе пытаются фактически поменять победителей и проигравших местами. Трансляция выступления дипломата доступна на сайте МИД РФ.

Важнейшая проблема, которая выходит далеко за рамки той или иной страны европейской, — сказал Лавров.

Ранее стало известно, что Украина заняла первое место в мире по количеству монументов в честь нацистов и фашистов. По состоянию на декабрь 2022 года только Степану Бандере в различных регионах страны установлено почти 50 памятников, а также более 500 улиц, переулков и проспектов названы в его честь.

До этого в селе Оттук в Киргизии открыли памятник, посвященный Великой Отечественной войне, после реставрации в ходе проекта «Монументы Победы». В церемонии приняли участие представители местных органов власти, российского посольства в республике, общественных организаций и жители села.

Власть
Европа
Сергей Лавров
История
Вторая мировая война
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились подробности авиакатастрофы в Иркутской области
Одна страна заинтересовалась смартфонами с российской ОС
Наследница судоходной империи погибла в ЮАР при загадочных обстоятельствах
Вэнс раскрыл детали переговоров между США и Ираном
Крымчанин получил 17 лет за тайную работу на украинский ГУР
Сбежавшему из России рэперу увеличили штраф
Финляндия предъявила обвинения капитану судна Fitburg
«Пиар-ход»: депутат об обвинениях России в ударе по Киево-Печерской лавре
Стало известно о возможном крушении сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3
Психиатр поделилась способами уберечь себя от зависимости от гаджетов
Лавров напомнил, что власти Британии не помогли семье Николая Второго
Экс-форвард сборной Испании получил 8,5 года за сексуальное насилие
Командировка в Улан-Удэ обернулась исчезновением россиянки
Психолог дал советы, как замотивировать себя бросить курить
В Госдуме назвали главный нюанс электронной почтовой системы
Смерть матери, ДЦП, суды с Дрожжиной: как живет дочь Алексея Баталова
Косатки на Камчатке позировали туристам во время прогулки на лодке
Комфорт в деталях: какие мелочи делают дом по-настоящему уютным
Иран раскрыл новые условия судоходства в Ормузе
«Лужа крови, пакет»: токсикоман зарезал мальчика из-за продуктов
Дальше
Самое популярное
В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад
Общество

В окрестностях Ялты обнаружили останки мужчины, пропавшего пять лет назад

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 13 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать
Семья и жизнь

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.