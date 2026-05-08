В Киргизии открыли обновленный памятник в ходе проекта «Монументы Победы»

В селе Оттук в Киргизии открыли памятник, посвященный Великой Отечественной войне, после реставрации в ходе проекта «Монументы Победы», пишет 360.ru. В церемонии приняли участие представители местных органов власти, российского посольства в республике, общественных организаций и жители села.

Народная инициатива «Монументы Победы» направлена на поиск и восстановление мемориалов ВОВ на всем постсоветском пространстве. За последнее время участники проекта привели в порядок два памятника в Киргизии: мемориал погибшим ученикам и учителям во дворе бишкекской школы №7, а также монумент в селе Благовещенка.

Помимо ремонта объектов, активисты создают условия для сохранения исторической памяти. Они разработали интерактивную карту, где каждый может отметить монумент из своего населенного пункта. Также проект включает круглые столы, образовательные пространства, документальные выставки и двуязычные тематические пособия.

Ранее новый световой фонтан открыли на Аллее Чернобыльцев в Приморском районе Санкт-Петербурга в память о погибших в радиационных авариях. Пуск фонтана прошел с участием губернатора Александра Беглова накануне 40-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС.