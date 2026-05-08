08 мая 2026 в 16:14

В Узбекистане раскрыли планы Мирзиеева в День Победы

Мирзиеев посетит празднование 81-летия Победы в Москве

Шавкат Мирзиеев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев примет участие в торжествах по случаю 81-й годовщины Победы в рамках своего рабочего визита в Москву, сообщила пресс-служба главы республики. Программа пребывания лидера страны в российской столице включает посещение официальных мероприятий, приуроченных к окончанию Великой Отечественной войны.

В соответствии с программой визита [в Москву] глава государства примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба президента Узбекистана проинформировала о начале рабочего визита Мирзиеева в Москву. Самолет главы государства вылетел сегодня, 8 мая.

Кроме того, руководство Германии одобрило транзит правительственного борта премьер-министра Словакии Роберта Фицо через свою территорию. Высокопоставленный политик держит путь в Москву, где планирует посетить праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы.

Белорусский лидер Александр Лукашенко также вылетел в Российскую Федерацию по приглашению главы РФ Владимира Путина. Программа поездки предусматривает присутствие на праздничных акциях на Красной площади, посвященных Дню Победы.

