Германия согласовала пролет самолета Фицо в Москву

Германия разрешила пролет самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо через свою территорию, сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза. Борт следует в Москву, где Фицо примет участие в торжествах по случаю Дня Победы.

Германия согласовала пролет самолета, он вошел в воздушное пространство страны, — сказал собеседник агентства.

Правительственный борт с Фицо вылетел в Москву из Братиславы. Самолет уже пересек воздушное пространство Чехии, власти которой изначально заявили о выдаче разрешения на пролет. Общее время в пути составит 3,5–4 часа.

Ранее политолог Юрий Светов предположил, что Евросоюз выбрал Фицо на роль переговорщика с Россией, поскольку он продемонстрировал уважение к Москве и ее позиции по Украине. При этом встреча политика с президентом РФ Владимиром Путиным 9 мая может вызвать показательное недовольство в ЕС, уточнил эксперт.

До этого стало известно, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев не примет участия в торжествах по случаю Дня Победы в Москве. В опубликованном Кремлем списке иностранных лидеров, приглашенных на празднование, президенты стран Центральной Азии отсутствуют.