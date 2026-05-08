Мирзиеев не приедет на парад Победы в Москву

Мирзиеев не приедет на парад Победы в Москву

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев не примет участия в торжествах по случаю Дня Победы в Москве, сообщил «Газете.uz» источник в правительстве. В опубликованном Кремлем списке иностранных лидеров, приглашенных на празднование, президенты стран Центральной Азии отсутствуют.

Кремль ранее неоднократно подчеркивал, что участие иностранных гостей в параде — вопрос их личного решения.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в рамках рабочего визита в Москву. Также глава государства намерен посетить парад Победы в российской столице.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что переговоры Путина и Лукашенко 9 мая станут подходящим поводом для обсуждения накопившихся вопросов. По его словам, этому предшествовал телефонный разговор между главами двух государств.