08 мая 2026 в 09:04

Раскрыты планы Лукашенко на 9 мая в Москве

Лукашенко посетит парад Победы в Москве и встретится с Путиным

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в рамках рабочего визита в Москву, сообщил близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал «Пул Первого». Также белорусский глава намерен посетить парад Победы в российской столице.

Авторы уточнили, что Лукашенко получил приглашение от президента России. Вместе с другими иностранными гостями он примет участие в торжествах по случаю годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Центром праздничных мероприятий станет Красная площадь в Москве, где пройдет традиционный парад Победы. Затем состоится церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата, — сказано в сообщении.

Отмечается, что Лукашенко и Путин обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, международную повестку и обстановку в регионе. Вернувшись в Минск, белорусский лидер примет участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут в столице республики.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что переговоры Путина и Лукашенко 9 мая станут подходящим поводом для обсуждения накопившихся вопросов. По его словам, этому предшествовал телефонный разговор между главами двух государств.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

