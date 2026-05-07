В Кремле анонсировали встречу Путина и Лукашенко 9 мая Ушаков: Путин и Лукашенко сочли 9 Мая удачным моментом для беседы

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко решили, что празднование 9 Мая является удачным моментом, чтобы вместе обсудить накопившиеся дела, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он отметил, что перед этим состоялся телефонный разговор между двумя главами государств, передает РИА Новости.

Они решили, что это удачный момент провести, отпраздновать вместе эту дату и заодно поговорить по насущным делам, которые накопились. Мы всегда рады приветствовать Александра Григорьевича, он частый гость у нас, и им есть о чем поговорить, — отметил помощник Путина.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что, помимо Лукашенко, парад Победы в Москве посетит президент Абхазии Бадра Гунба с супругой. Также прибудут главы Лаоса, Южной Осетии и Республики Сербской: Тхонглун Сисулит, Алан Гаглоев и Синиша Каран.

В Москве также ожидают верховного правителя Малайзии Султана Ибрагима, премьера Словакии Роберта Фицо. Кроме того, на парад приедут глава парламента Республики Сербской Ненад Стевандич и лидер партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.