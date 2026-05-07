День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 16:02

В Кремле анонсировали встречу Путина и Лукашенко 9 мая

Ушаков: Путин и Лукашенко сочли 9 Мая удачным моментом для беседы

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко решили, что празднование 9 Мая является удачным моментом, чтобы вместе обсудить накопившиеся дела, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он отметил, что перед этим состоялся телефонный разговор между двумя главами государств, передает РИА Новости.

Они решили, что это удачный момент провести, отпраздновать вместе эту дату и заодно поговорить по насущным делам, которые накопились. Мы всегда рады приветствовать Александра Григорьевича, он частый гость у нас, и им есть о чем поговорить, — отметил помощник Путина.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что, помимо Лукашенко, парад Победы в Москве посетит президент Абхазии Бадра Гунба с супругой. Также прибудут главы Лаоса, Южной Осетии и Республики Сербской: Тхонглун Сисулит, Алан Гаглоев и Синиша Каран.

В Москве также ожидают верховного правителя Малайзии Султана Ибрагима, премьера Словакии Роберта Фицо. Кроме того, на парад приедут глава парламента Республики Сербской Ненад Стевандич и лидер партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.

Власть
Юрий Ушаков
Владимир Путин
Александр Лукашенко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ПВО отразила атаку украинских БПЛА на подлете к Ярославлю
Назван способ узнать, ровный ли пол в доме, без специальных инструментов
Зоопсихолог ответила, может ли кошка подхватить инфекцию дома
МИД РФ оценил состояние отношений России и США после Байдена и Обамы
Аэропорт в Сочи временно закрыли
Названы самые опасные регионы для автотуристов
Клещи в Москве и Подмосковье в 2026-м: где их больше всего, как защититься
Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на свои базы для США
Врач рассказала, почему не всегда получается найти точную причину болезни
Вывели из строя транспортные объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 мая
На Западе оценили вероятность атаки Киева на Москву
Названы рабочие средства для уменьшения отеков и улучшения овала лица
Россия заявила о готовности защищать свободу судоходства в Арктике
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 мая
Адвокат раскрыл, что грозит за публикацию фото нацистов в «Бессмертном полку»
Адвокат предупредила о рисках при покупке унаследованного жилья
В Германии раскрыли планы по войне с Россией
Мощный пожар охватил склад мебельного производства в Ленобласти
Стало известно количество рабочих дней летом 2026 года
Названо животное, которое является главным переносчиком хантавируса
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.