Фицо вылетел в Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо вылетел в Москву, чтобы принять участие в торжествах по случаю Дня Победы, заявил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах Евросоюза. По его словам, время полета из Братиславы в российскую столицу может составить от 3,5 до четырех часов.

Борт правительства Словакии вылетел из Братиславы, — отметил собеседник агентства.

Ранее политолог Юрий Светов предположил, что Евросоюз выбрал Фицо на роль переговорщика с Россией, поскольку он продемонстрировал уважение к Москве и ее позиции по Украине. При этом встреча политика с президентом РФ Владимиром Путиным 9 мая может вызвать показательное недовольство в ЕС, уточнил эксперт.

До этого стало известно, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев не примет участия в торжествах по случаю Дня Победы в Москве. В опубликованном Кремлем списке иностранных лидеров, приглашенных на празднование, президенты стран Центральной Азии отсутствуют.