Самолет президента Узбекистана направился в Россию

Узбекистанский лидер Шавкат Мирзиеев отправился в Москву с рабочим визитом, сообщила пресс-служба президента Узбекистана. Вылет самолета главы государства состоялся сегодня, 8 мая.

8 мая президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев вылетел в Москву с рабочим визитом, — говорится в сообщении.

Ранее источник в правительстве заявил, что президент Узбекистана пропустит праздничные мероприятия в честь Дня Победы в Москве. Согласно официальному перечню приглашенных иностранных лидеров, опубликованному Кремлем, главы государств Центральной Азии в этом году не будут присутствовать на праздновании.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также направился в Россию по приглашению российского лидера Владимира Путина. В рамках визита запланировано участие главы республики в торжественных мероприятиях на Красной площади в честь Дня Победы.

Помимо этого, власти Германии выдали разрешение на пересечение своего воздушного пространства самолету премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Глава правительства направляется в российскую столицу для участия в торжественных мероприятиях в честь Дня Победы.