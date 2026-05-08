В Белоруссии рассказали, куда отправился Лукашенко Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию по приглашению Путина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился с рабочей поездкой в РФ по приглашению российского лидера Владимира Путина, сообщает БелТА. Глава белорусского государства вместе с другими иностранными гостями примет участие в праздновании годовщины Победы на Красной площади, где пройдет парад и церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

Запланирована также двусторонняя встреча президентов, на которой они обсудят сотрудничество, международную повестку и региональную обстановку. После возвращения в Минск Лукашенко примет участие в торжествах в белорусской столице.

Ранее Лукашенко заявил на церемонии награждения в честь Дня Победы, что белорусы готовы с оружием в руках защищать свою родину. Глава государства также отметил, что граждане прославляют страну трудовыми достижениями.

Кроме того, Лукашенко считает, что потеря Белоруссии для России абсолютно неприемлема. Глава государства напомнил, что Москва и Минск связаны союзническими обязательствами, а утрата союзника приблизит врага к Смоленску и столице РФ.