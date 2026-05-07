Лукашенко высоко оценил трудовые победы и доблесть белорусов

Белорусы готовы защищать родину с оружием в руках, заявил президент республики Александр Лукашенко на церемонии вручения наград в честь Дня Победы. Глава государства также отметил, что они прославляют страну трудовыми победами, передает агентство БелТА.

Если потребуется, мы готовы защищать ее, не жалея своих жизней, с оружием в руках, — сказал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что республика ни при каких обстоятельствах не станет инициатором военных действий. Он отметил, что его задача — предупредить соседние государства, включая Эстонию, Латвию, Литву, Польшу и отчасти Украину, о том, что им не следует совершать агрессию против Белоруссии.

Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что хочет, чтобы после его президентства страна сохранилась и была землей возможностей для каждого. По его словам, в этом плане государство преуспело: человек здесь спокойно живет, растит детей, получает образование в равных условиях. Также президент рассказал, что в Белоруссии есть значительное число достойных и компетентных людей, которые в перспективе могут занять высшие государственные посты.