«Упаси господь»: Лукашенко о невозможности развязывания войны Белоруссией Лукашенко: Белоруссия никогда не будет инициатором войн со своей территории

Белоруссия ни при каких обстоятельствах не станет инициатором военных действий, заявил президент страны Александр Лукашенко в интервью телеканалу RT. Он отметил, что его задача — предупредить соседние государства, включая Эстонию, Латвию, Литву, Польшу и отчасти Украину, о том, что им не следует совершать агрессию против Белоруссии.

Упаси их господь совершить агрессию против Беларуси. Мы не хотим войны, мы не собираемся с ними воевать, — отметил глава государства.

Ранее Лукашенко выступил против распада СССР. Политик добавил, что считал необходимой модернизацию страны. Лукашенко отметил, что именно по этой причине, заняв пост президента Белоруссии, он начал проводить преобразования внутри своего государства.

До этого лидер РБ анонсировал неформальную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Она состоится в ближайшее время. Лукашенко уточнил, что планирует поездку в Китай вместе с младшим сыном Николаем, который завершил обучение в Пекинском университете.