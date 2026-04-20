20 апреля 2026 в 09:40

«Упаси господь»: Лукашенко о невозможности развязывания войны Белоруссией

Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Белоруссия ни при каких обстоятельствах не станет инициатором военных действий, заявил президент страны Александр Лукашенко в интервью телеканалу RT. Он отметил, что его задача — предупредить соседние государства, включая Эстонию, Латвию, Литву, Польшу и отчасти Украину, о том, что им не следует совершать агрессию против Белоруссии.

Упаси их господь совершить агрессию против Беларуси. Мы не хотим войны, мы не собираемся с ними воевать, — отметил глава государства.

Ранее Лукашенко выступил против распада СССР. Политик добавил, что считал необходимой модернизацию страны. Лукашенко отметил, что именно по этой причине, заняв пост президента Белоруссии, он начал проводить преобразования внутри своего государства.

До этого лидер РБ анонсировал неформальную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Она состоится в ближайшее время. Лукашенко уточнил, что планирует поездку в Китай вместе с младшим сыном Николаем, который завершил обучение в Пекинском университете.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На похороны отца Елены Воробей пришла его возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД РФ вызвал посла Мексики из-за удержания несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Колокольцев прибыл в КНДР
МИД Германии вызвал посла России из-за списка производителей дронов в ЕС
Российские бомбардировщики четыре часа кошмарили военных ЕС над Балтикой
Политолог раскрыл, могут ли ультраправые прийти к власти во Франции
Названа причина нехватки дронов в ВСУ
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возвращении зимы на ночь
В Можайске заложили памятную Аллею ДоброFON в память о начале ВОВ
На юге России произошло землетрясение
Лавров подчеркнул необходимость сохранения перемирия Ирана с США
«Иранцы не подчиняются силе»: Тегеран поставил ультиматум Вашингтону
Стало известно, где ВСУ могут устроить контратаку с наступлением тепла
Лихачев раскрыл, когда Росатом хочет возобновить стройку на АЭС в Иране
Мерц высказался о возможной военной интервенции США на Кубу
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

