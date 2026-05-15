Психолог рассказала, как вовремя распознать абьюзера в отношениях

Абьюзеры часто пытаются полностью контролировать жизнь своего партнера, в том числе они следят за его работой или учебой, а также финансами, рассказала в беседе с РИАМО психолог Ольга Софьянова. По ее мнению, даже одна ссора в отношениях с применением физического насилия уже сигнализирует о реальной опасности.

Человек, состоящий в отношениях с абьюзером, нередко испытывает страх перед его реакциями и «ходит на цыпочках», отметила Софьянова. В некоторых случаях он вынужденно изолируется от близких под давлением своего партнера. После ссор жертвы зачастую испытывают чувство вины, поскольку абьюзеры используют манипуляции.

При этом эксперт уточнила, что важно различать единичные эпизоды грубости и постоянно повторяющийся паттерн поведения. Так, слова, произнесенные на эмоциях, не делают человека абьюзером. Однако если партнер систематически проявляет агрессию и стремление к контролю, не признавая свою неправоту — это серьезный повод насторожиться.

Ранее практикующий психолог Ольга Тетерина заявила, что ключом к сохранению гармонии в паре на долгие годы является уважение личных границ супругов. По ее словам, идеальные отношения невозможно просто найти, их создают два взрослых человека, которые продолжают выбирать друг друга даже после того, как проходит первая влюбленность.