День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 13:24

Психолог рассказала, как вовремя распознать абьюзера в отношениях

Психолог Софьянова: абьюзеры нередко пытаются контролировать жизнь партнера

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Абьюзеры часто пытаются полностью контролировать жизнь своего партнера, в том числе они следят за его работой или учебой, а также финансами, рассказала в беседе с РИАМО психолог Ольга Софьянова. По ее мнению, даже одна ссора в отношениях с применением физического насилия уже сигнализирует о реальной опасности.

Человек, состоящий в отношениях с абьюзером, нередко испытывает страх перед его реакциями и «ходит на цыпочках», отметила Софьянова. В некоторых случаях он вынужденно изолируется от близких под давлением своего партнера. После ссор жертвы зачастую испытывают чувство вины, поскольку абьюзеры используют манипуляции.

При этом эксперт уточнила, что важно различать единичные эпизоды грубости и постоянно повторяющийся паттерн поведения. Так, слова, произнесенные на эмоциях, не делают человека абьюзером. Однако если партнер систематически проявляет агрессию и стремление к контролю, не признавая свою неправоту — это серьезный повод насторожиться.

Ранее практикующий психолог Ольга Тетерина заявила, что ключом к сохранению гармонии в паре на долгие годы является уважение личных границ супругов. По ее словам, идеальные отношения невозможно просто найти, их создают два взрослых человека, которые продолжают выбирать друг друга даже после того, как проходит первая влюбленность.

Общество
отношения
психологи
расстройства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились жуткие подробности нападения на девочку в Подмосковье
«Лукавят»: политолог о возможном пакте о ненападении на Ближнем Востоке
Иран и США отложили переговоры по обогащению урана
Росздравнадзор подал в суд на клинику, в которой умер ребенок
Овчинский: на северо-востоке Москвы построили новый жилой дом
Косметолог ответила, как относятся к россиянкам на конкурсах красоты
Путин анонсировал обширную деловую программу на ПМЭФ
Жильцы дома в Подмосковье спасли собаку после ее избиения хозяйкой
Разъяренные львы атаковали человека во Владимире
Ветеран ЦСКА раскрыл, кто станет чемпионом России по футболу
Авиаэксперт рассказал о плюсах перелетов по биометрии
Журналисту Соловьеву дали тюремный срок
Ситуация в аэропортах России 15 мая: перенос рейсов, что во Внуково
Власти раскрыли подробности массированной атаки ВСУ Рязань
В один регион привезли около 630 тыс. мальков лосося для выращивания
Путин принял неожиданное решение для ушедшего в отставку Гладкова
В аэропорту Грозного ввели временные ограничения
Налет на Рязань, раненые на ЗАЭС, пытки пленных: ВСУ атакуют Россию 15 мая
Путин рассказал, какие цифры в российской экономике его порадовали
В Иране оценили предложение вывезти обогащенный уран в Россию
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.