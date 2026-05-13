13 мая 2026 в 14:20

Психолог объяснил, могут ли нейросети помочь наладить отношения

Психолог Жавнеров: нейросети не помогут наладить отношения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Нейросети не способны помочь кардинально изменить отношения, рассказал НСН психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров. Он отметил, что ИИ всегда дает относительно нейтральные советы, чтобы оградить компанию от дальнейших проблем.

Нейросети работают таким образом, чтобы в первую очередь защитить компанию, которая предоставляет эти услуги, от различных судебных тяжб. Поэтому ИИ собирает некую усредненную информацию, дает стандартные распространенные советы по тем или иным ситуациям. Он никогда не будет давать какие-то радикальные вещи, которые могли бы либо сильно улучшить отношения, либо сильно ухудшить, — рассказал Жавнеров.

Психолог подчеркнул, что большинство людей все еще воспринимает нейросети скептически и используют технологию вместо самостоятельного подбора информации, а не для принятия решений. По его словам, также ИИ не может полностью заменить живое общение.

Ранее профессор РАН Тимофей Нестик рассказал, что с помощью искусственного интеллекта люди все чаще пытаются компенсировать отсутствие эмоциональной поддержки. Специалист подчеркнул, что у такого замещения есть свои риски.

Общество
нейросети
психологи
отношения
