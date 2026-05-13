Нутрициолог рассказала, с чего правильнее всего начать похудение Нутрициолог Писарева: желающим похудеть нужно начать вести дневник питания

Россиянам, желающим сбросить лишний вес, нужно начать вести дневник питания хотя бы неделю, посоветовала в беседе с «Радио 1» нутрициолог Ирина Писарева. Специалист призвала всегда сочетать белок и клетчатку, исключить из рациона полуфабрикаты и тщательно пережевывать пищу.

Самое простое — есть цельные продукты. Убрать колбасы, сосиски, непонятные чипсы. Очень часто мы едим на ходу, быстро. Пища не успевает усвоиться, перевариться, падает мертвым грузом. Пережевывать надо 33 раза, хотя бы 15, — порекомендовала Писарева.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что физическая активность повышает уровень эндорфинов в организме. По ее словам, сбалансированное питание, включающее разнообразные нежареные и непереработанные продукты, является еще одним источником радости для тела.