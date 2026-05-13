Зоопсихолог рассказала, как обезопасить питомцев от укусов клещей

За день до поездки на природу собаку следует обработать каплями от клещей, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, вакцинация поможет питомцу легче перенести болезнь в случае заражения.
Чтобы обезопасить питомца от укуса клещей, обработку нужно проводить заранее. Например, наносить капли на холку не за час до выезда на природу, а минимум за сутки, чтобы средство успело подействовать. Желательно применять комплексную защиту. Таблетки от укуса не спасут, но снизят риск заражения собаки благодаря действующему веществу, попавшему в кровь. Ошейники могут послужить в качестве дополнительной защиты, но его одного недостаточно. То же самое могу сказать о специальных комбинезонах. Что касается вакцинации, она значительно облегчит течение болезни у заразившегося любимца, — поделилась Капустина.
