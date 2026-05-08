Доцент объяснил, почему нет «волшебной таблетки» для похудения Доцент Репетюк: похудеть возможно только при комплексном подходе

Похудеть возможно только при комплексном подходе к данному процессу, заявил заведующий отделением восстановительной медицины Клиники реабилитации МГМУ им. Сеченова Алексей Репетюк, врач — травматолог-ортопед, реабилитолог, врач по спортивной медицине, к. м. н., доцент кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации. В разговоре с KP.RU эксперт подчеркнул, что «волшебной таблетки» для избавления от лишнего веса не придумали.

Сразу обозначу: сегодня «волшебной таблетки» для похудения, особенно в виде одного упражнения в день, не существует. Похудение — это комплексный процесс, а не только тренировки. И в тренировке важно понимать: чем больше групп мышц мы задействуем, чем более разнонаправленная нагрузка, тем ярче будет эффект, — пояснил доцент.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что физическая активность повышает уровень эндорфинов в организме. По ее словам, сбалансированное питание, включающее разнообразные нежареные и непереработанные продукты, является еще одним источником радости для тела.