23 мая 2026 в 08:50

Беру яйца и пеку кефирный пудинг: легкий десерт всего из 4 ингредиентов

Это очень простой домашний десерт для тех, кто любит нежную выпечку без масла, сливок и сложного теста. Никакой возни — просто смешиваю яйца с кефиром, добавляю немного крахмала и отправляю в духовку.

Получается удивительно легкий пудинг с нежной воздушной текстурой, чем-то напоминающий одновременно суфле и запеканку. Сверху появляется тонкая румяная корочка, а внутри десерт остается мягким, влажным и буквально тает во рту. Особенно вкусно есть его слегка теплым.

Для приготовления понадобится: яйца — 4 шт., кефир 2,5% — 400 мл, кукурузный крахмал — 40 г, подсластитель или сахар — по вкусу, ванилин — щепотка.

Белки нужно отделить от желтков и взбить с подсластителем до устойчивых пиков. Желтки смешать с кефиром, крахмалом и ванилином, затем аккуратно вмешать белковую массу.

Разлить смесь по формочкам примерно на 2/3 объема и выпекать при 200 градусах около 15–20 минут до легкой золотистой корочки. Во время выпечки духовку лучше не открывать, чтобы пудинг остался воздушным.

