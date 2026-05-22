Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 12:30

Готовлю этот десерт годами и не могу остановиться: кофейная панакота — нежная, шелковистая и тает во рту

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Панакота с кофе — это гениально простой итальянский десерт для тех, кто любит нежную текстуру и кофейный аромат. Никакой возни — просто нагрел сливки, добавил кофе, сахар и желатин, разлил по формам и убрал в холодильник.

Получается обалденная вкуснятина: нежный, шелковистый кофейный десерт с бархатистой текстурой, который буквально тает во рту. Кофе придает легкую горчинку и бодрящий аромат, а сливки делают его невероятно кремовым. Идеален к чаю, кофе или как элегантное завершение ужина.

Для приготовления вам понадобится: 500 мл сливок (33%), 100 мл молока, 100 г сахара, 3 ч. ложки растворимого кофе, 10 г желатина, ванилин по вкусу.

Желатин залейте холодной водой, оставьте набухать. Сливки, молоко, сахар и кофе нагрейте на медленном огне, помешивая, до растворения сахара и кофе (не кипятите!). Добавьте ванилин. Введите набухший желатин, перемешайте до полного растворения. Процедите через сито, разлейте по формочкам. Уберите в холодильник на 4–6 часов до полного застывания. Подавайте, украсив кофейными зернами или шоколадной крошкой.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эту кофейную панакоту. Удивило то, что десерт застыл идеально, без крупинок желатина, и получился очень нежным и воздушным. Кофе придал приятную горчинку, а сливки — кремовую насыщенность. Даже муж, который не любит десерты, съел две порции. Кстати, вместо растворимого кофе можно взять молотый эспрессо — вкус станет ярче. Рецепт — настоящая находка для кофеманов!

Проверено редакцией
Читайте также
«Муравейник» без духовки: 4 ингредиента и 2 часа в холодильнике — идеальный десерт для ленивых
Общество
«Муравейник» без духовки: 4 ингредиента и 2 часа в холодильнике — идеальный десерт для ленивых
За печеньем савоярди больше не бегаю. Готовлю тирамису из крекеров — нежный, воздушный и очень вкусный
Общество
За печеньем савоярди больше не бегаю. Готовлю тирамису из крекеров — нежный, воздушный и очень вкусный
3 татарские сладости из простых продуктов: помадка, трубочки, пончики
Семья и жизнь
3 татарские сладости из простых продуктов: помадка, трубочки, пончики
Идеальные драники: 3 проверенных рецепта на завтрак
Семья и жизнь
Идеальные драники: 3 проверенных рецепта на завтрак
Как драники, только проще: 4 быстрых рецепта белорусских колдунов
Семья и жизнь
Как драники, только проще: 4 быстрых рецепта белорусских колдунов
десерты
сладости
рецепты
кофе
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава Россельхознадзора раскрыл истинную причину запрета цветов из Армении
Эксперт рассказала, где недорого отдохнуть на море в июне
Эндокринолог объяснила, симптомом каких заболеваний может быть бессонница
СПЧ: удар по колледжу в Луганске следует признать военным преступлением
Водителям назвали нарушения, которые гарантированно приведут к потере прав
ВСУ потеряли две роты солдат в боях в Запорожской области
«Мы наблюдаем»: Бородин раскрыл подробности иска к комику Незлобину
Появились детали ДТП с участием самосвала и пассажирского автобуса в Москве
Глава ФПБК объяснил, почему Пугачева с тростью не достойна жалости
В Госдуме ответили на слова Буданова об Украине как прародительнице Руси
Стало известно о телефонном разговоре Путина с иностранным лидером
В России могут ужесточить наказание для торговцев микрозаймами
В Кызыле сотрудников детсада уволили после жалоб на уколы детям
Шереметьевские таможенники нашли в рюкзаке пассажирки 1,2 кг лома серебра
В Госдуме ответили на критику спектакля «Гамлет»
«Результат с любым тренером»: Дементьев о доминировании «Локомотива» в КХЛ
Магнитные бури сегодня, 22 мая: что будет завтра, мигрени, головокружение
Стало известно, каких специалистов могут привлечь к поискам семьи Усольцевых
Лавров раскрыл планы Запада по нападению на Россию
Дрон ВСУ ударил по машине с двумя пожилыми жителями Херсонщины
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.