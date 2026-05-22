Готовлю этот десерт годами и не могу остановиться: кофейная панакота — нежная, шелковистая и тает во рту

Панакота с кофе — это гениально простой итальянский десерт для тех, кто любит нежную текстуру и кофейный аромат. Никакой возни — просто нагрел сливки, добавил кофе, сахар и желатин, разлил по формам и убрал в холодильник.

Получается обалденная вкуснятина: нежный, шелковистый кофейный десерт с бархатистой текстурой, который буквально тает во рту. Кофе придает легкую горчинку и бодрящий аромат, а сливки делают его невероятно кремовым. Идеален к чаю, кофе или как элегантное завершение ужина.

Для приготовления вам понадобится: 500 мл сливок (33%), 100 мл молока, 100 г сахара, 3 ч. ложки растворимого кофе, 10 г желатина, ванилин по вкусу.

Желатин залейте холодной водой, оставьте набухать. Сливки, молоко, сахар и кофе нагрейте на медленном огне, помешивая, до растворения сахара и кофе (не кипятите!). Добавьте ванилин. Введите набухший желатин, перемешайте до полного растворения. Процедите через сито, разлейте по формочкам. Уберите в холодильник на 4–6 часов до полного застывания. Подавайте, украсив кофейными зернами или шоколадной крошкой.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эту кофейную панакоту. Удивило то, что десерт застыл идеально, без крупинок желатина, и получился очень нежным и воздушным. Кофе придал приятную горчинку, а сливки — кремовую насыщенность. Даже муж, который не любит десерты, съел две порции. Кстати, вместо растворимого кофе можно взять молотый эспрессо — вкус станет ярче. Рецепт — настоящая находка для кофеманов!