За печеньем савоярди больше не бегаю. Готовлю тирамису из крекеров — нежный, воздушный и очень вкусный

Это гениально простой рецепт холодного десерта для тех, кто любит тирамису, но не хочет возиться с выпечкой. Никакой возни — просто взбил крем, обмакнул крекеры в кофе, собрал и убрал в холодильник.

Получается обалденная вкуснятина: нежный, воздушный тирамису с кремом, похожим на пломбир, и пропитанными кофе крекерами, которые превращаются в подобие бисквита. Десерт напоминает мороженое, но готовится без духовки. Идеален для жары, когда включать духовку не хочется.

Для приготовления вам понадобится: 2 упаковки маскарпоне (по 227 г), 1 стакан сахарной пудры, 2 ч. ложки ванильного экстракта, 3,5 стакана жирных сливок, 1,5 стакана крепкого кофе, 43 крекера (без посыпки и начинки), какао для подачи.

Взбейте маскарпоне с сахарной пудрой и частью ванили. Добавьте сливки, взбейте до мягких пиков. Отдельно смешайте кофе с оставшейся ванилью. Крекеры быстро окуните в кофе и выложите слоем в форму. Сверху распределите крем. Повторите слои. Уберите в холодильник на 4 часа (лучше на ночь). Перед подачей посыпьте какао.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот тирамису из крекеров. Удивило то, что крекеры идеально пропитались кофе и стали напоминать бисквит, а крем получился нежным и воздушным, как пломбир. Десерт отлично держал форму и не растекался. Даже муж, который не любит сладкое, съел два куска. Кстати, вместо маскарпоне можно взять смесь сливок и плавленого сыра — получится не хуже. Рецепт — настоящая находка для летних десертов!