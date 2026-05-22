Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 09:35

За печеньем савоярди больше не бегаю. Готовлю тирамису из крекеров — нежный, воздушный и очень вкусный

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это гениально простой рецепт холодного десерта для тех, кто любит тирамису, но не хочет возиться с выпечкой. Никакой возни — просто взбил крем, обмакнул крекеры в кофе, собрал и убрал в холодильник.

Получается обалденная вкуснятина: нежный, воздушный тирамису с кремом, похожим на пломбир, и пропитанными кофе крекерами, которые превращаются в подобие бисквита. Десерт напоминает мороженое, но готовится без духовки. Идеален для жары, когда включать духовку не хочется.

Для приготовления вам понадобится: 2 упаковки маскарпоне (по 227 г), 1 стакан сахарной пудры, 2 ч. ложки ванильного экстракта, 3,5 стакана жирных сливок, 1,5 стакана крепкого кофе, 43 крекера (без посыпки и начинки), какао для подачи.

Взбейте маскарпоне с сахарной пудрой и частью ванили. Добавьте сливки, взбейте до мягких пиков. Отдельно смешайте кофе с оставшейся ванилью. Крекеры быстро окуните в кофе и выложите слоем в форму. Сверху распределите крем. Повторите слои. Уберите в холодильник на 4 часа (лучше на ночь). Перед подачей посыпьте какао.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот тирамису из крекеров. Удивило то, что крекеры идеально пропитались кофе и стали напоминать бисквит, а крем получился нежным и воздушным, как пломбир. Десерт отлично держал форму и не растекался. Даже муж, который не любит сладкое, съел два куска. Кстати, вместо маскарпоне можно взять смесь сливок и плавленого сыра — получится не хуже. Рецепт — настоящая находка для летних десертов!

Проверено редакцией
Читайте также
Просто втыкаю печенье в йогурт и добавляю начинки: самый ленивый рецепт десерта — 2 варианта
Общество
Просто втыкаю печенье в йогурт и добавляю начинки: самый ленивый рецепт десерта — 2 варианта
Трендовый десерт из баночки йогурта: тирамису в максимально упрощенном варианте
Общество
Трендовый десерт из баночки йогурта: тирамису в максимально упрощенном варианте
Шоколадная колбаса — тот самый вкус из детства. Готовлю из 4 ингредиентов
Общество
Шоколадная колбаса — тот самый вкус из детства. Готовлю из 4 ингредиентов
Вместо магазинных конфет — домашние трюфели за копейки: готовлю за 10 минут и дети в восторге
Общество
Вместо магазинных конфет — домашние трюфели за копейки: готовлю за 10 минут и дети в восторге
Как драники, только проще: 4 быстрых рецепта белорусских колдунов
Семья и жизнь
Как драники, только проще: 4 быстрых рецепта белорусских колдунов
тирамису
десерты
рецепты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Агент спецслужб Украины планировал взорвать объект энергетики на Кубани
В Финляндии ответили на новую угрозу от Зеленского
Американский миллионер отдал подругу на эксперименты по омоложению
В Госдуме жестко отреагировали на удар ВСУ по общежитию в ЛНР
Синоптик предупредил москвичей о надвигающемся смерче
«Прицельно и с наслаждением»: Захарова высказалась об атаке на Старобельск
Стало известно, сколько человек находятся под завалами в Старобельске
Санду раскрыла, кто в Молдавии продвигает идею объединения с Румынией
Республиканцы отозвали резолюцию о завершении операции в Иране
Стало известно об экстренных перекрытиях на западе и юге МКАД
В Совбезе России заявили об отражении атаки исламистов в Мали
Появились новые детали удара ВСУ по общежитию с детьми в ЛНР
Пашинян заговорил о будущем цен на российский газ
Пасечник заявил о первых спасенных из-под завалов в Старобельске
«Загнанные крысы»: в МИД ответили на удар ВСУ по колледжу в ЛНР
В общежитии находились 86 человек в момент удара ВСУ по Старобельску
Дачникам рассказали о штрафах за продажу своего картофеля
Мошенники стали использовать кондиционеры для обмана россиян
«Предсказал Майдан и коронавирус»: друг Жириновского о его пророческом даре
В России могут в 10 раз увеличить один вид штрафов
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.