03 февраля 2026 в 20:15

Просто втыкаю печенье в йогурт и добавляю начинки: самый ленивый рецепт десерта — 2 варианта

Фото: D-NEWS.ru
Этот десерт сейчас в тренде не просто так: готовится за пару минут, без духовки и лишних заморочек. Достаточно йогурта, печенья и любимых добавок — и получается нежный чизкейк, который выглядит эффектно и съедается мгновенно. Вариант с кофе напоминает тирамису, а версия с бананом — сладкая и уютная, идеально к чаю или кофе.

«Тирамису».. Ингредиенты: греческий йогурт — 200 г, печенье — 4–6 шт., крепкий кофе — 50 мл, какао — 1 ч. л.. Как готовить: в стакан или форму выкладывают йогурт, втыкают печенье, пропитывают его кофе и сверху посыпают какао. Дают немного постоять — и десерт готов.

С бананом. Ингредиенты: греческий йогурт — 200 г, банан — 1 шт., печенье — 4–6 шт., сгущёнка — 1–2 ст. л., сироп — 1 ст. л.. Как готовить: в йогурт добавляют нарезанный банан, вставляют печенье, поливают сгущёнкой и сиропом. Можно есть сразу или дать настояться пару минут.

Ранее мы делились рецептом блинчиков к Масленице, которые получаются у всех. На 700 мл молока возьмите 220 г муки.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
