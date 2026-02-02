Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 11:56

На 700 мл молока возьмите 220 г муки: блинчики к Масленице, которые получаются у всех

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка на Масленицу и не только. Простые пропорции, никаких сюрпризов — блины выходят тонкие, мягкие и румяные даже у тех, кто «с блинами не дружит». В итоге получаются универсальные блинчики: эластичные, без разрывов, с красивым цветом и нежным вкусом. Отлично подходят и для сладких добавок, и для любой начинки.

Ингредиенты: тёплое молоко — 700 мл, куриные яйца — 2 шт., соль — 5 г, сахар — 50 г, растительное масло — 50 мл, пшеничная мука (просеянная) — 220 г.

В миске соединяют молоко, яйца, соль и сахар, хорошо перемешивают венчиком. Добавляют просеянную муку и снова тщательно размешивают до гладкости. Вливают растительное масло, ещё раз перемешивают и при желании процеживают тесто через сито. Выпекают блины на хорошо разогретой сковороде, слегка смазанной маслом, до золотистого цвета с двух сторон — просто, стабильно и без осечек.

Ранее мы делились вкусным рецептом на Масленицу. Целый блинный торт: вкуснейший десерт, который хочется повторять снова.

Проверено редакцией
Читайте также
Финский блин без возни и переворачиваний: рецепт на Масленицу из духовки — пышно и красиво
Общество
Финский блин без возни и переворачиваний: рецепт на Масленицу из духовки — пышно и красиво
Стало известно, сколько стоит приготовить блины на всю семью на Масленицу
Общество
Стало известно, сколько стоит приготовить блины на всю семью на Масленицу
Из свеклы и так, чтоб про мясо забыли: салат «Шик» — сладко, остро и так вкусно
Общество
Из свеклы и так, чтоб про мясо забыли: салат «Шик» — сладко, остро и так вкусно
В фарш — 1 картошка, в сковородку — соус: невероятные котлеты — томятся в заливке и тают во рту
Общество
В фарш — 1 картошка, в сковородку — соус: невероятные котлеты — томятся в заливке и тают во рту
Салат-пятиминутка без варки: нужна копчёная курица, фасоль и сухарики — вкуснота на любое застолье
Общество
Салат-пятиминутка без варки: нужна копчёная курица, фасоль и сухарики — вкуснота на любое застолье
Масленица
блины
простой рецепт
тесто
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, как Хинштейн руководит Курской областью после ДТП
В Госдуме назвали фразы, которые заставят мошенника «сдаться»
В ГД предложили запретить пускать несовершеннолетних в бани без взрослых
В Европе признали готовность Украины к «очень трудным уступкам»
Следы пропавшего мальчика из Горелово обрываются у белого джипа
В России грядет эпидемия оспы обезьян? Чем опасна, случаи заражения
«Сложный процесс»: в Кремле рассказали, как идут переговоры по Украине
«Умер, как герой»: актер сериала «Триггер» погиб в зоне СВО
«Мысль здравая»: в Кремле поддержали одно предложение французов
Начальник учебного центра МВД в Коми остается под стражей после взрыва
Стало известно, будет ли «Грэмми» запрещен после жесткой критики Трампа
В России решили судьбу имущества крупного прогоревшего банка
Курьеру по делу о ложном похищении подростка в Красноярске грозит арест
В Кремле оценили роль Ельцина в истории России
Песков отказался раскрывать детали визита Дмитриева в Майами
Москва прорабатывает вопрос вывоза обогащенного урана из Ирана
Трамп пригрозил иском ведущему «Грэмми» за шутку об Эпштейне
«ВКонтакте» изучила медиапривычки разных поколений
Медведев заявил, что распад СССР никому не принес облегчения
В Кремле не стали разъяснять статус энергетического перемирия
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Семья и жизнь

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.