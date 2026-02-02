На 700 мл молока возьмите 220 г муки: блинчики к Масленице, которые получаются у всех

Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка на Масленицу и не только. Простые пропорции, никаких сюрпризов — блины выходят тонкие, мягкие и румяные даже у тех, кто «с блинами не дружит». В итоге получаются универсальные блинчики: эластичные, без разрывов, с красивым цветом и нежным вкусом. Отлично подходят и для сладких добавок, и для любой начинки.

Ингредиенты: тёплое молоко — 700 мл, куриные яйца — 2 шт., соль — 5 г, сахар — 50 г, растительное масло — 50 мл, пшеничная мука (просеянная) — 220 г.

В миске соединяют молоко, яйца, соль и сахар, хорошо перемешивают венчиком. Добавляют просеянную муку и снова тщательно размешивают до гладкости. Вливают растительное масло, ещё раз перемешивают и при желании процеживают тесто через сито. Выпекают блины на хорошо разогретой сковороде, слегка смазанной маслом, до золотистого цвета с двух сторон — просто, стабильно и без осечек.

