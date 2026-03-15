Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 марта 2026 в 08:40

Долой обычные блины! Готовим тонкие белорусские налистники — вкуснее некуда

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В отличие от классических блинов, налистники получаются невероятно тонкими, почти прозрачными, а после томления в масле приобретают мягкость.

Для теста возьмите 5 яиц и взбейте их с 2 ст. л. сахара и щепоткой соли. Постепенно влейте 500 мл молока и всыпьте 160 г просеянной муки. В самом конце добавьте 2 ст. л. растительного масла. Тесто выйдет очень жидким, почти как вода — именно в этом секрет. Жарьте блинчики на раскаленной сковороде очень быстро, чтобы они оставались светлыми и эластичными.

Для начинки возьмите 500 г жирного творога, разотрите его с 1 яйцом, 3 ст. л. сахара и 1 ч. л. ванилина до кремового состояния. Выложите немного творога на край каждого блина и сверните его тугой тонкой трубочкой. Разрежьте каждую трубочку пополам и плотно уложите в форму для запекания слоями. Каждый слой обязательно перекладывайте небольшими кусочками сливочного масла — всего вам понадобится около 60 г. Накройте форму крышкой или фольгой и отправьте в духовку при 150 градусах на 30 минут. За это время налистники пропитаются маслом.

  • Совет: если творог слишком сухой, добавьте в начинку 1 ст. л. жирной сметаны, тогда внутри налистников получится настоящий нежный крем.

Читайте также
Старший тренер сборной Украины по спортивной гимнастике сбежал из страны
Эти два сорта томатов выдают урожай независимо от погоды — снимаю по 17 кг с «квадрата», даже не напрягаясь
В выходные балую семью домашним завтраком — пышными блинами с припеком: без дрожжей и премудростей
10 рецептов чувашской кухни: от наваристой шурпы до праздничного шарттана
Простая лепешка: вкуснее драников, проще пирожков — нужны картошка и чеснок
Белоруссия
рецепты
блины
национальная кухня
рецепт
простой рецепт
быстрый рецепт
кулинария
Анастасия Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Скончалась еще одна пострадавшая при теракте в «Крокусе»
Россиянам назвали неочевидную опасность телевизоров
Российская артиллерия испепелила полигон с секретным французским оружием
Иран обезвредил разветвленную шпионскую сеть
В Токио поймали членов якудза, укравших три чемодана с деньгами
Израиль ударил по жилому дому в Ливане и убил мирных жителей
Мошенники придумали схему, где одно фото превращается в дело о госизмене
Суд поставил точку в вопросе штрафа ЦБ России за незаконное хранение оружия
Системы ПВО спасли Ростовскую область от 40 БПЛА и разрушений
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 15 марта: инфографика
Украинских командиров уличили во лжи о реальных потерях ВСУ
Словакия потребовала для ЕС мандата по украинским переговорам
Стало известно, какой просьбой Трамп может смутить премьера Японии
Йемен готовится «перерезать горло» мировой логистике ради Ирана
Названы самые популярные страны для путешествия в одиночку
Триста дронов за 10 часов, атака на Москву: новости СВО на утро 15 марта
Почти 200 дронов устроили массированный налет на Россию за ночь
«Истины звучат неожиданно»: Дмитриев пошутил о созданном русофобами мире
«Лишь вопрос времени»: Пушков описал последствия войны с Ираном для США
Число погибших в ДТП под Новосибирском увеличилось
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.