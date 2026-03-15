Долой обычные блины! Готовим тонкие белорусские налистники — вкуснее некуда

В отличие от классических блинов, налистники получаются невероятно тонкими, почти прозрачными, а после томления в масле приобретают мягкость.

Для теста возьмите 5 яиц и взбейте их с 2 ст. л. сахара и щепоткой соли. Постепенно влейте 500 мл молока и всыпьте 160 г просеянной муки. В самом конце добавьте 2 ст. л. растительного масла. Тесто выйдет очень жидким, почти как вода — именно в этом секрет. Жарьте блинчики на раскаленной сковороде очень быстро, чтобы они оставались светлыми и эластичными.

Для начинки возьмите 500 г жирного творога, разотрите его с 1 яйцом, 3 ст. л. сахара и 1 ч. л. ванилина до кремового состояния. Выложите немного творога на край каждого блина и сверните его тугой тонкой трубочкой. Разрежьте каждую трубочку пополам и плотно уложите в форму для запекания слоями. Каждый слой обязательно перекладывайте небольшими кусочками сливочного масла — всего вам понадобится около 60 г. Накройте форму крышкой или фольгой и отправьте в духовку при 150 градусах на 30 минут. За это время налистники пропитаются маслом.

Совет: если творог слишком сухой, добавьте в начинку 1 ст. л. жирной сметаны, тогда внутри налистников получится настоящий нежный крем.

