21 февраля 2026 в 08:15

Пышные блины на дрожжах: как в детском саду, понравятся и детям, и взрослым

Рецепт пышных блинчиков Рецепт пышных блинчиков Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Многие помнят те самые толстенькие, невероятно мягкие блины, которые подавали в детском саду со сгущенкой или растопленным маслом. В отличие от тонких кружевных блинчиков, эти обладают пористой структурой.

Первым делом займемся опарой. 500 мл теплого молока смешайте с 1 ст. л. сахарного песка и 7 г сухих дрожжей. Всыпьте к ним 150 г просеянной муки, все размешайте и оставьте в теплом месте на полчаса, пока сверху не образуется пышная шапочка.

Когда опара подойдет, добавьте 2 куриных яйца, 1 ст. л. сахарного песка, 0,5 ч. л. соли и 3 ст. л. растопленного сливочного масла. Постепенно всыпьте еще 250 г муки, тщательно разбивая комочки венчиком. Накройте тесто полотенцем и отставьте еще на 40 минут — оно должно увеличиться в объеме и стать очень воздушным.

Разогрейте сковороду и слегка смажьте ее 1 ч. л. подсолнечного масла. Важный момент: тесто перед жаркой перемешивать нельзя, берите его половником аккуратно сверху. Наливайте массу на сковороду толстым слоем. Жарьте на среднем огне примерно по 2 минуты с каждой стороны под крышкой, чтобы середина успела пропечься.

Готовую стопку щедро промажьте сливочным маслом и подавайте с теплым чаем.

  • Совет: если тесто получилось слишком густым, аккуратно разбавьте его парой столовых ложек теплой воды или молока перед самой жаркой.

Читайте также: классические оладьи на кефире — секрет идеальной формы без дрожжей.

Анастасия Фомина
А. Фомина
