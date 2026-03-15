15 марта 2026 в 11:07

«Это реалити-шоу будет очень популярным»: Штурм похвалила Лерчек

Певица Штурм заявила о поддержке Лерчек в борьбе с раком

Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) превратила свою борьбу с онкологией в реалити-шоу, заявила певица Наталья Штурм в Telegram-канале. Артистка выразила поддержку инфлюенсеру и отметила, что считает правильным решение обнародовать данные о собственном состоянии. По ее словам, внимание помогает легче справляться с трудностями и личными проблемами.

Вот увидите: это реалити-шоу будет очень популярным! Тема рака интересует всех. Не осуждаю, а поддерживаю идею показывать борьбу с «чумой века». Надеюсь, у нее все получится, что она задумала. Она хорошо заработает на этом реалити, можете не сомневаться, Лерчек — талант, — написала певица.

Ранее блогер Алина Акилова сообщила, что у ее подруги и коллеги Лерчек обнаружили рак желудка четвертой стадии. По словам инфлюенсера, сейчас звезду мучают сильные боли, из-за которых она вынуждена принимать сильные обезболивающие. Она добавила, что Лерчек потеряла важное время, так как не могла покинуть домашний арест для сдачи необходимых анализов.

До этого певец Александр Ревва во время церемонии вручения музыкальной премии «Виктория» выразил поддержку Лерчек, которая находится под следствием. Артист пожелал блогеру крепкого здоровья.

