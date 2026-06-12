Добавляю в творог 1 яйцо и стакан кефира — и вместо сырников пеку блины «Пышка»: нежные, воздушные

Добавляю в творог 1 яйцо и стакан кефира — и вместо сырников пеку блины «Пышка»: нежные, воздушные

Творожные блины «Пышка» — это нежная, воздушная и очень вкусная альтернатива привычным сырникам, которая готовится проще. Мягкое тесто на кефире дает пышные, пористые блины, которые тают во рту и не надоедают.

Для приготовления понадобится: 200 г творога, 1 яйцо, 1 стакан (250 мл) кефира, 1 стакан муки (около 150 г), 2 ст. л. сахара, щепотка соли, 0,5 ч. л. соды.

Рецепт: творог разомните вилкой, добавьте яйцо, кефир, соль и сахар, перемешайте. Постепенно всыпьте муку и соду, замесите жидкое тесто консистенции густой сметаны. Разогрейте сковороду с маслом.

Выливайте тесто половником, формируя блины. Жарьте с двух сторон до золотистой корочки. Подавайте со сметаной, медом или вареньем.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить блины «Пышка» и обратила внимание, что они получаются особенно пышными, если дать тесту постоять 10–15 минут перед жаркой.

Ранее стало известно, как приготовить булочки с луком и яйцом на сковороде: очень ленивые пирожки-пятиминутки.