В Минпросвещения назвали смертельную дозу экранного времени для детей РИА Новости: Минпросвещения установило нормы использования гаджетов для детей

Минпросвещения России выпустило рекомендации по использованию гаджетов детьми, в которых предложено устанавливать ограничения экранного времени в зависимости от возраста ребенка, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ. Ведомство советует учитывать возраст ребенка при использовании цифровых технологий.

Например, для детей до 2-3 лет следует максимально исключать гаджеты, заменяя их подвижными играми, творчеством и общением в семье. Рекомендации устанавливают следующие временные рамки: детям от 2 до 3 лет не рекомендуется превышать 20 минут в день, для детей от 3 до 7 лет — один час, для детей от 7 до 11 лет — полтора часа, а для подростков в возрасте от 11 до 16 лет — два часа ежедневно.

Кроме того, из документа подчеркивается важность чередования времени, проведенного перед экраном, с физическими нагрузками. Помимо этого, необходимо контролировать осанку и зрительную и слуховую нагрузку на ребенка.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения России включило темы использования беспилотных летательных аппаратов в школьный предмет «Труд (технология)». Глава ведомства Сергей Кравцов также заявил, что в курс информатики ввели вопросы искусственного интеллекта.