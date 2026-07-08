Никакого кипятка: смешиваю молоко с кефиром и пеку самые нежные блинчики — один раз попробуете и будете готовить только так

Никакого кипятка: смешиваю молоко с кефиром и пеку самые нежные блинчики — один раз попробуете и будете готовить только так

Долго искала рецепт, по которому блины получаются одновременно тонкими, мягкими и кружевными. Оказалось, секрет вовсе не в кипятке. Достаточно соединить кефир с молоком в правильной последовательности — и тесто становится удивительно нежным, а блины легко переворачиваются и не рвутся.

Особенно нравится, что они остаются мягкими даже после остывания. Такие блинчики одинаково хороши и со сметаной, и с вареньем, и с любой несладкой начинкой.

Для приготовления понадобится: кефир — 500 мл, молоко — 250 мл, яйца — 1-2 шт., пшеничная мука — 1,5 стакана, сахар — 1 ст. л., соль — 1/2 ч. л., сода — 1 ч. л., растительное масло — 2 ст. л.

Кефир слегка подогрейте, чтобы он стал теплым, но не горячим. Добавьте яйца, сахар, соль и соду, затем хорошо перемешайте. Всыпьте просеянную муку и замесите густое тесто без комочков. Молоко отдельно доведите почти до кипения и тонкой струйкой влейте в тесто, постоянно размешивая венчиком.

Затем добавьте растительное масло и еще раз хорошо перемешайте. Если тесто получилось слишком густым, влейте немного теплого молока до нужной консистенции. Выпекайте блины на хорошо разогретой сковороде до румяной корочки с обеих сторон.

Личный опыт

Теперь это мой любимый рецепт блинов. Они получаются тонкими, эластичными и буквально усыпаны мелкими дырочками. Чаще всего пеку сразу двойную порцию — к концу завтрака на тарелке обычно не остается ни одного блинчика.