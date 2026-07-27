Куриные отбивнушки по простому рецепту: мешаю яичный кляр и жарю вместо надоевших котлет

Когда обычные котлеты уже приелись, выручает этот рецепт. Куриное филе в нежном молочном кляре получается сочным внутри, а снаружи покрывается аппетитной румяной корочкой.

На приготовление уходит совсем немного времени, поэтому такие отбивнушки отлично подходят и для быстрого семейного ужина, и для сытного обеда.

Для приготовления понадобится: куриное филе — 1 шт., яйца — 2 шт., молоко — 1 ст. л., пшеничная мука — 2 ст. л., соль — по вкусу, черный молотый перец — по вкусу, сухой чеснок — по вкусу, итальянские травы — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Куриное филе нарежьте порционными кусочками и слегка отбейте кухонным молоточком. Посолите, приправьте черным перцем и сухим чесноком, затем оставьте на 10–15 минут, чтобы мясо стало более ароматным. Для кляра взбейте яйца с молоком, добавьте муку, немного соли и итальянские травы, тщательно перемешайте до однородной консистенции без комочков. Разогрейте сковороду с растительным маслом.

Каждый кусочек курицы полностью окуните в кляр и сразу выложите на сковороду. Жарьте на среднем огне под крышкой по 3–5 минут с каждой стороны до золотистой корочки и полной готовности. Готовые отбивные переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла.

Личный опыт

Эти отбивнушки часто готовлю вместо котлет, когда хочется разнообразить привычное меню. Особенно нравится подавать их с картофельным пюре или свежим овощным салатом. А если добавить в кляр щепотку сладкой паприки, корочка получается еще более ароматной и красивой.