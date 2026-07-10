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10 июля 2026 в 06:42

В США предположили, какая страна может готовить покушение на Трампа

WSJ: Израиль сообщил Белому дому о подготовке Ирана к покушению на Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Израиль передал Соединенным Штатам разведданные о том, что Тегеран якобы разрабатывает план убийства президента Дональда Трампа, сообщает The Wall Street Journal. После этого американский лидер решил сменить самолет перед вылетом из Турции, говорится в статье.

Как пишут журналисты, Тегеран на протяжении многих лет открыто заявляет о намерении отомстить Трампу за гибель генерала Касема Сулеймани в 2020 году, который являлся высокопоставленным генералом Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Кроме того, WSJ сообщает, что на этой неделе во время похорон убитого верховного лидера Ирана Али Хаменеи участники мероприятия скандировали о смерти американского лидера и развернули баннер с надписью «Мы убьем Трампа».

На саммите НАТО в Анкаре Дональд Трамп утверждал, что на него могут совершить покушение. Во время пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Анкаре глава Белого дома отметил, что он стал для Ирана «целью номер один».

До этого президент США поделился мнением о проблеме Ирана. Согласно его мнению, страна хочет достигнуть соглашения с Америкой, но не знает как. Трамп также запланировал нарастить выпуск военной продукции и проинформировал об этом союзников из НАТО.

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