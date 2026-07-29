В Палестине указали на риски расширения поселений Израиля Глава МИД Палестины Шахин: планы Израиля по новым поселениям грозят катастрофой

Планы Израиля на расширение поселений на западном берегу Иордана грозят сорвать мирное урегулирование конфликта, заявила в интервью с РИА Новости министр иностранных дел Палестины Варсен Агабекян Шахин. Она добавила, что эта инициатива также подорвет перспективы создания палестинского государства.

Колониальные поселенческие планы, которые оккупационная сторона продолжает реализовывать, несут серьезную угрозу и имеют катастрофические последствия для будущего всего мирного процесса, перспектив политического урегулирования конфликта путем переговоров и уничтожают то, что осталось от возможностей реализации решения о двух государствах и создания палестинского государства, — уточнила Шахин.

Она уточнил, что подобная поселенческая деятельность является военным преступлением. По ее словам, планы Израиля нарушают международное право и резолюции ООН. Глава дипведомства призвала международные организации заставить власти Израиля положить конец планам на поселения.

Ранее исполняющая обязанности постоянного представителя России в ООН Анна Евстигнеева заявила о надежде продвинуть урегулирование израильско-палестинского конфликта. По ее словам, миротворческие шаги США пока находятся на паузе.