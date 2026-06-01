Пышечки с луком и яйцом: очень ленивые пирожки-пятиминутки — поднимаются на сковороде и не оседают

Пышечки с луком и яйцом — это гениально быстрые, воздушные и невероятно вкусные пирожки, которые при жарке поднимаются на сковороде и не опадают после остывания.

Нежное кефирное тесто с зеленым луком и вареными яйцами обжаривается до золотистой корочки, получается мягким внутри и хрустящим снаружи.

Для приготовления понадобится: 400 мл кефира, 0,5 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара, 1 яйцо, 350 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 20 мл растительного масла, пучок зеленого лука, 3 вареных яйца.

Рецепт: в миске смешайте кефир, яйцо, соль, сахар, масло. Добавьте муку и разрыхлитель, замесите тесто (консистенция густой сметаны). Зеленый лук и вареные яйца мелко нарежьте, добавьте в тесто, перемешайте.

Разогрейте сковороду с маслом. Выкладывайте тесто ложкой, формируя пирожки. Жарьте на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета (по 2–3 минуты).

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела опробовать этот рецепт и для усиления вкуса рекомендовала добавить в тесто тертый сыр.

