Смешиваю творог, желтки и масло: пеку творожные рогалики «Пышки» — нежные как булочки

Есть выпечка, которую готовишь один раз, и потом рецепт остается надолго. Эти творожные рогалики именно такие. Простые продукты, мягкое тесто без сложностей — а из духовки выходят румяные, нежные «пышки» с тонкой корочкой и воздушной серединкой.

Тесто получается удивительно приятным в работе: мягкое, податливое, легко раскатывается и хорошо держит форму. А после выпечки рогалики становятся пышными, словно маленькие булочки. Внутри — нежные, слоистые, с легким сливочным вкусом.

Для приготовления понадобится: творог 9% — 250 г, сахар — 120 г, желтки — 2 шт. плюс один для смазывания, сливочное масло — 100 г комнатной температуры, ванилин по вкусу, щепотка соли, мука — 300 г, разрыхлитель — 1 ч. ложка, молоко — 1 ст. ложка для смазки, сахарная пудра для подачи.

Творог разминают вилкой с сахаром, добавляют желтки, мягкое сливочное масло, ванилин и соль. Затем постепенно вводят муку, смешанную с разрыхлителем, и замешивают мягкое тесто. Дают ему отдохнуть 10 минут под полотенцем.

После этого тесто делят на две части. Каждую раскатывают в круг, нарезают на треугольники и сворачивают от широкого края к узкому — получаются аккуратные рогалики. Сверху смазывают желтком с молоком и отправляют в духовку при 180 градусах примерно на 15–20 минут до румяного цвета.

Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой.

Полезный совет

В начинку рогаликов можно добавить джем или кусочки шоколада, но и без начинки они выходят шикарные.

Проверено редакцией
Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Ольга Шмырева
