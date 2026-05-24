Гости умяли все чуду до того, как я вынес сметану: эти лепешки с творогом состоят из восторга на 100%

Чуду я полюбил за контраст: тонкое хрустящее тесто и много сочной начинки. Эти лепешки — идеальный вариант, когда хочется сытно, быстро и без заморочек.

Ингредиенты

Мука — 500 г, соль — 1 ч. л., вода теплая — 250 мл, творог средней влажности — 500 г, лук зеленый — 1 пучок, кинза — 1 пучок, петрушка — 1 пучок, соль — по вкусу, перец черный — по вкусу, масло сливочное — 100 г.

Как готовлю

Сначала замешиваю тесто из муки, соли и теплой воды — вымешиваю его минут десять, пока не станет гладким, и оставляю отдыхать под пленкой на 40 минут. Тем временем творог пробиваю блендером до пастообразного состояния, мелко рублю всю зелень и смешиваю с творогом, солю и перчу.

Самое сложное — раскатать тесто так тонко, чтобы оно просвечивало: делю его на 6–8 шариков, каждый раскатываю в лепешку, выкладываю начинку на половину, защипываю края вилкой. Жарю на сухой раскаленной сковороде по паре минут с каждой стороны до золотистых подпалин.

Горячие чуду сразу щедро смазываю сливочным маслом, складываю стопкой и накрываю полотенцем — так они становятся нереально мягкими.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Первый же чуду вышел таким, что я чуть палец не откусил вместе с корочкой! Тонкое, хрустящее тесто и влажный, пряный творог с зеленью — это любовь с первого укуса.

Мой лайфхак: замешивайте тесто чуть круче, чем на пельмени, и раскатывайте до полупрозрачности — тогда корочка будет хрустеть как надо.