Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 мая 2026 в 10:11

Гости умяли все чуду до того, как я вынес сметану: эти лепешки с творогом состоят из восторга на 100%

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Чуду я полюбил за контраст: тонкое хрустящее тесто и много сочной начинки. Эти лепешки — идеальный вариант, когда хочется сытно, быстро и без заморочек.

Ингредиенты

Мука — 500 г, соль — 1 ч. л., вода теплая — 250 мл, творог средней влажности — 500 г, лук зеленый — 1 пучок, кинза — 1 пучок, петрушка — 1 пучок, соль — по вкусу, перец черный — по вкусу, масло сливочное — 100 г.

Как готовлю

Сначала замешиваю тесто из муки, соли и теплой воды — вымешиваю его минут десять, пока не станет гладким, и оставляю отдыхать под пленкой на 40 минут. Тем временем творог пробиваю блендером до пастообразного состояния, мелко рублю всю зелень и смешиваю с творогом, солю и перчу.

Самое сложное — раскатать тесто так тонко, чтобы оно просвечивало: делю его на 6–8 шариков, каждый раскатываю в лепешку, выкладываю начинку на половину, защипываю края вилкой. Жарю на сухой раскаленной сковороде по паре минут с каждой стороны до золотистых подпалин.

Горячие чуду сразу щедро смазываю сливочным маслом, складываю стопкой и накрываю полотенцем — так они становятся нереально мягкими.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Первый же чуду вышел таким, что я чуть палец не откусил вместе с корочкой! Тонкое, хрустящее тесто и влажный, пряный творог с зеленью — это любовь с первого укуса.

Мой лайфхак: замешивайте тесто чуть круче, чем на пельмени, и раскатывайте до полупрозрачности — тогда корочка будет хрустеть как надо.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
творог
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти Китая запустили расследование взрыва на угольной шахте
Стало известно о поражении важного объекта ВСУ
Хоккеист из «Локомотива» попал в «расстрельный список» Киева
Стриженов объяснил, почему в «Любовь-морковь» снял Орбакайте вместо жены
Танкер с газом для Индии впервые с февраля прошел через Ормузский пролив
«Мы буквально на грани»: в Калифорнии вырос риск детонации всех резервуаров
Возросло число погибших при подрыве поезда в Пакистане
Раскрыта позиция Ирана по ядерной программе в рамках соглашения с США
Политолог оценил вероятность возобновления переговоров России и Украины
Пострадавшие при обрушении балкона подростки остаются в больнице
Подростка задержали в Петербурге за вскрытие сейфа в чужой квартире
Остановка Крымского моста сдвинула расписание шести поездов
Land Cruiser пробил насквозь частный дом в российском регионе
Удары по Украине сегодня, 24 мая: какие цели ВСУ поражены, последствия
В реке Лиахви в Южной Осетии нашли тело женщины
Попытка мужчины забрать товары на ПВЗ под залог обернулась арестом
Супруги из Липецка лишились 10 млн рублей из-за одного кодового слова
Названа дата похорон мэра Нальчика
В деле об упавшей в осетинскую реку россиянке поставили точку
«Одно ужасное утро»: Мендель раскрыла, что показал ночной удар по Украине
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.