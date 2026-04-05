Творожные рогалики с вишневым вареньем — рассыпчатые, нежные и исчезают за минуту. Секретный ингредиент внутри

Творожные рогалики с вишневым вареньем получаются рассыпчатыми, нежными и исчезают за минуту. Секретный ингредиент внутри — это не только варенье, но и сливочное масло, натертое на терке, которое делает тесто воздушным и тающим во рту.

Беру творог, масло и муку — и за полчаса на столе золотистые рогалики с кисло-сладкой начинкой, которые напоминают вкус детства.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящая сахарная корочка снаружи, а внутри — нежное, рассыпчатое тесто, которое буквально тает во рту, и ароматная вишневая начинка, придающая легкую кислинку.

Для приготовления вам понадобится: 250 г творога, 200 г сливочного масла, 300 г муки, 100 г сахара, 1 яйцо, 1 чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли, 150 г вишневого варенья. Масло натрите на крупной терке, смешайте с мукой и разрыхлителем в крошку. Добавьте творог, яйцо, сахар и соль, замесите гладкое тесто. Уберите в холодильник на 30 минут.

Раскатайте тесто в круглый пласт, нарежьте на треугольники, на широкий край выложите варенье, сверните рогалики. Выложите на противень с пергаментом, смажьте яйцом, посыпьте сахаром. Выпекайте при 180°С 15–20 минут до золотистого цвета. Эти рогалики идеальны к чаю или кофе и исчезают быстрее, чем вы их испекли.

