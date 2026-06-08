Посыпаю вишню крахмалом и вуаля — подаю на стол «Ягоду-малинку»: чаи гоняем до вечера

Пачка теста и 15 минут — собираю пирог-минутку для летних чаепитий. Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, слоистые бока, сочная вишневая начинка в сладком соку и нежное тесто, которое тает во рту. Никакой возни с раскаткой и замесом.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного теста (бездрожжевого или дрожжевого), 400 г свежей или замороженной вишни без косточек, 3–4 ст. ложки сахара, 1 ст. ложка крахмала (кукурузного или картофельного), 1 яйцо для смазки. Вишню высыпьте в миску, добавьте сахар и крахмал, перемешайте. Тесто разморозьте, слегка раскатайте. Половину теста выложите в форму (диаметром 20–22 см), сформировав бортики. Выложите начинку. Второй половиной теста накройте пирог, защипните края. Сделайте ножом несколько проколов для выхода пара. Смажьте взбитым яйцом. Выпекайте при 180 °C 25–30 минут до золотистого цвета. Подавайте теплым с мороженым или просто так. Классный пирог для тех, кто любит быстро и вкусно.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот пирог с вишней из слоеного теста. Даже те, кто не умеет печь, справились за полчаса. Кстати, вместо вишни можно взять любые ягоды — чернику, смородину или малину. Находка, а не рецепт!