Забудьте про круассаны из кондитерской: просто возьмите слоеное тесто и сыр — рогалики за 15 минут

Сырные рогалики из слоеного теста — это тот случай, когда домашняя выпечка во много раз вкуснее изделий из кондитерских. Хрустящие слоистые завитушки с расплавленным сыром внутри идеальны к чаю или кофе.

Для приготовления понадобится: 500 г готового слоеного теста, 100 г сливочного масла, 150 г твердого сыра.

Рецепт: тесто разморозьте, раскатайте. Смажьте растопленным сливочным маслом. Посыпьте тертым сыром. Сверните тесто с двух краев к середине (как свиток). Нарежьте рулет на порционные кусочки толщиной 2-3 см. Выложите рогалики на противень, застеленный пергаментом, срезом вверх. Выпекайте в разогретой до 190 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова после уже не один раз испытала этот рецепт. По ее наблюдениям, слоеное тесто лучше не раскатывать. Так рогалики получатся крупными и слои отлично пропекутся, не слипаясь между друг другом.

