Печенье из баночки варенья — без яиц и без молока: смешиваю с мукой, 30 минут выпекаю и подаю к чаю

Печенье из варенья — это гениально простой рецепт, когда в холодильнике есть только банка варенья и базовая бакалея. Тесто замешивается за минуту без яиц и масла, а печенье получается рассыпчатым, с ягодным ароматом.

Для приготовления вам понадобится: 300 мл любого густого варенья, 400 г муки, 100 мл растительного масла, 1 ч. л. соды, щепотка соли.

Рецепт: в миске смешайте варенье, масло, соду и соль, перемешайте. Постепенно всыпайте муку и замесите мягкое, не липнущее к рукам тесто. Скатайте из теста небольшие шарики (размером с грецкий орех). Выложите на противень, застеленный пергаментом, на расстоянии друг от друга. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 15–20 минут до золотистого цвета. Подавайте остывшим.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить печенье по этому рецепту. Для наибольшего вкуса она рекомендовала обвалять шарики перед выпеканием в кокосовой стружке — так получится печенье, напоминающее всем известные конфеты.

