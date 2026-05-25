Печенье из баночки варенья — без яиц и без молока: смешиваю с мукой, 30 минут выпекаю и подаю к чаю

Печенье из варенья — это гениально простой рецепт, когда в холодильнике есть только банка варенья и базовая бакалея. Тесто замешивается за минуту без яиц и масла, а печенье получается рассыпчатым, с ягодным ароматом.

Для приготовления вам понадобится: 300 мл любого густого варенья, 400 г муки, 100 мл растительного масла, 1 ч. л. соды, щепотка соли.

Рецепт: в миске смешайте варенье, масло, соду и соль, перемешайте. Постепенно всыпайте муку и замесите мягкое, не липнущее к рукам тесто. Скатайте из теста небольшие шарики (размером с грецкий орех). Выложите на противень, застеленный пергаментом, на расстоянии друг от друга. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 15–20 минут до золотистого цвета. Подавайте остывшим.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить печенье по этому рецепту. Для наибольшего вкуса она рекомендовала обвалять шарики перед выпеканием в кокосовой стружке — так получится печенье, напоминающее всем известные конфеты.

Проверено редакцией
печенье
рецепты
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
