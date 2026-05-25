Ставлю разогревать духовку и в это время смешиваю кефир и муку — через полчаса подаю печенье с яблоками

Яблочное печенье с крошкой штрейзель — это рассыпчатая, нежная домашняя выпечка с ягодно-фруктовой начинкой и хрустящей шапочкой. Мягкое тесто на кефире, густой яблочный джем и масляная крошка — это суперсочетание.

Для теста возьмите: 200 г сливочного масла, 2 стакана муки, 100 мл кефира, 1 яйцо, 1 ч. л. соды, 0,5 стакана сахара. Для начинки: 150 г яблочного джема. Для штрейзеля: 50 г сливочного масла, 0,5 стакана муки, 0,5 стакана сахара.

Рецепт: масло разотрите с сахаром, добавьте кефир, яйцо, соду и муку, замесите тесто. Раскатайте, вырежьте кружочки, выложите на противень. Выложите по ложке джема на каждый кружочек. Для штрейзеля разотрите масло, муку и сахар в крошку. Посыпьте крошкой джем. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 20--25 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить печенье по этому рецепту. Она посоветовала в варенье добавить 1 ч. л. манки, так оно станет более густым и не потечет при выпекании. В остальном — все идеально. Печенье получается как из кондитерской.

