25 мая 2026 в 07:30

Ставлю разогревать духовку и в это время смешиваю кефир и муку — через полчаса подаю печенье с яблоками

Фото: D-NEWS.ru
Яблочное печенье с крошкой штрейзель — это рассыпчатая, нежная домашняя выпечка с ягодно-фруктовой начинкой и хрустящей шапочкой. Мягкое тесто на кефире, густой яблочный джем и масляная крошка — это суперсочетание.

Для теста возьмите: 200 г сливочного масла, 2 стакана муки, 100 мл кефира, 1 яйцо, 1 ч. л. соды, 0,5 стакана сахара. Для начинки: 150 г яблочного джема. Для штрейзеля: 50 г сливочного масла, 0,5 стакана муки, 0,5 стакана сахара.

Рецепт: масло разотрите с сахаром, добавьте кефир, яйцо, соду и муку, замесите тесто. Раскатайте, вырежьте кружочки, выложите на противень. Выложите по ложке джема на каждый кружочек. Для штрейзеля разотрите масло, муку и сахар в крошку. Посыпьте крошкой джем. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 20--25 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить печенье по этому рецепту. Она посоветовала в варенье добавить 1 ч. л. манки, так оно станет более густым и не потечет при выпекании. В остальном — все идеально. Печенье получается как из кондитерской.

Ранее стало известно, как приготовить печенье из творога и яблок.

Проверено редакцией
Россиянам раскрыли новый размер накопительной пенсии
Мошенники придумали схему с переплатой ЖКХ
Мягкое печенье с вареньем: ленивое тесто и ложка джема внутрь — 15 минут в духовке, и можно подавать
Пиво, мука и маргарин — через 20 минут рассыпчатое печенье к чаю готово: удивите гостей необычным вкусом
Жена не верила, что мясо и ананас — это любовь. Потом смела эти слойки и попросила готовить еще
печенье
рецепты
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
