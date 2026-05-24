Жена не верила, что мясо и ананас — это любовь. Потом смела эти слойки и попросила готовить еще

Самое вкусное — на стыке вкусов. Соленое прошутто и сладкий жареный ананас — именно тот случай. Этот рецепт стоит того, чтобы попробовать.

Ингредиенты

Слоеное тесто — 250 г, прошутто — 100 г, ананас свежий — 200 г, масло сливочное — 30 г, сахар — 1 ст. л., яйцо — 1 шт.

Как готовлю

Сначала я нарезаю ананас кольцами и обжариваю их на сливочном масле с сахаром до золотистой карамели. Тем временем тесто нарезаю на прямоугольники. Важно не повредить тесто, когда выкладываю остывший ананас.

Смазываю края яйцом и отправляю в духовку на 15 минут при 200 градусах. Как только тесто подрумянилось, вытаскиваю. Сверху — ломтик прошутто, пока слойка горячая, чтобы мясо слегка припало. Все.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я боялся, что ананас даст сок и все размокнет, но нет — на сковороде с маслом и сахаром он превратился в карамельную бомбу. Слоеное тесто вздулось золотистыми пузырями, а прошутто дало ту самую соленую ноту, без которой все было бы приторно. Мой совет: подавайте теплым, пока сыр тянется и ананас еще горячий.

Проверено редакцией
Россиянам рассказали, о чем нужно молиться святым Кириллу и Мефодию
рецепты
еда
ананасы
выпечка
Дмитрий Демичев
