22 апреля 2026 в 08:12

Превратил творожную запеканку в тропический шедевр — топ-решение для воскресного утра без суеты

Фото: D-NEWS.ru
Настоящее кулинарное мастерство часто скрывается в умении работать с базовыми продуктами. Эта запеканка — тому доказательство: качественный творог, несколько яиц и фрукты способны создать блюдо, которое запомнится надолго.

Что понадобится

Творог (желательно фермерский, средней жирности) — 500 г, яйца — 3 шт., сахар — 100 г, ванильный сахар — 1 ч. л., манная крупа — 2 ст. л., цедра одного лимона, изюм — 50 г, консервированные ананасы (кольцами) — 3–4 кольца, консервированная вишня (без косточек) — 50 г, сливочное масло — для смазывания, панировочные сухари — 1–2 ст. л., вода — 1 ст. л.

Как готовлю

Изюм замачиваю в теплой воде на 15 минут, обсушиваю. Яйцо разделяю: желток для смазывания, белок соединяю с двумя оставшимися яйцами. Добавляю сахар и ванильный сахар, взбиваю миксером до легкой пены.

Творог пробиваю блендером. Смешиваю с манкой, лимонной цедрой и изюмом. Вливаю яичную смесь, перемешиваю.

Форму смазываю маслом, присыпаю сухарями. Выкладываю кольца ананаса и вишню. Сверху распределяю творожную массу.

Желток взбиваю с 1 ст. л. воды, смазываю поверхность запеканки. Выпекаю при 180 °C около 40 минут до золотистой корочки. Даю запеканке «отдохнуть» в форме 15–20 минут.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
