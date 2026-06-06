Разминаю творог вилкой и в духовку — делаю «Ленивые розочки»: красивые, как из кондитерской, а готовятся проще пареной репы

Разминаю творог вилкой, добавляю яйцо и муку — и за 15 минут формирую «Ленивые розочки» прямо на противне. Получается обалденная вкуснятина: румяные, слоистые завитки, похожие на маленькие розы, — нежные, рассыпчатые, с творожной серединкой. Выглядят как из дорогой кондитерской, а готовятся проще пареной репы.

Для приготовления вам понадобится: 400 г творога (мягкого, не сухого), 1 яйцо, 4 ст. ложки сахара, 150 г муки, 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка ванилина, сахарная пудра для посыпки. В миске разомните творог вилкой до однородности. Добавьте яйцо, сахар, ванилин, перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем и замесите мягкое, слегка липкое тесто. Раскатайте его в пласт толщиной 5–7 мм. С помощью формочки или стакана вырежьте кружочки. Каждый кружочек надрежьте от центра к краю (не до конца) и сверните в виде розочки, защипнув край. Выложите на противень с пергаментом. Выпекайте при 180 °C 15–20 минут до золотистого цвета. Посыпьте сахарной пудрой. Подавайте к чаю — такие розочки исчезают быстрее, чем вы их испекли.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти «Ленивые розочки». Даже те, кто не любит творог, съедали по три штуки. Кстати, вместо сахарной пудры можно полить растопленным белым шоколадом — получится праздничный вариант. Находка, а не рецепт!