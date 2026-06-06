Смешиваю желтки с молоком — и на огонь: через час подаю эклеры с нежным кремом — исчезают один за другим за утренним чаем

Смешиваю желтки с молоком — и на огонь: через час подаю эклеры с нежным кремом — исчезают один за другим за утренним чаем

Варю заварное тесто на масле и воде, выдавливаю эклеры через кондитерский мешок и через 30 минут достаю золотистые хрустящие трубочки. Заполняю их нежнейшим заварным кремом — получается десерт вкуснее, чем во французских кондитерских.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 100 г сливочного масла, 200 мл воды, щепотка соли, 150 г муки, 4 яйца; для крема — 500 мл молока, 4 желтка, 120 г сахара, 40 г кукурузного крахмала, 50 г сливочного масла, ваниль. В кастрюле вскипятите воду с маслом и солью. Всыпьте муку, интенсивно мешайте до гладкого шара. Снимите с огня, по одному вмешайте яйца. Переложите тесто в мешок, отсадите на противень полоски по 10–12 см. Выпекайте 20 минут при 200°C, затем 10 минут при 180°C. Для крема нагрейте молоко. Желтки разотрите с сахаром и крахмалом, влейте горячее молоко, верните на огонь до загустения. Добавьте масло и ваниль. Остудите. Наполните эклеры кремом через насадку. Посыпьте сахарной пудрой или полейте шоколадом. Чаепитие станет праздником!

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала испечь эти эклеры. Даже те, кто боялся заварного теста, справились с первого раза. Кстати, вместо заварного крема можно взять взбитые сливки с маскарпоне — получится еще воздушнее. Находка, а не рецепт!