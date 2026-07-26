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26 июля 2026 в 14:25

Что приготовить из ранних яблок? 5 лучших рецептов: от шарлотки до компота

Что приготовить из ранних яблок? Что приготовить из ранних яблок? Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Ранние яблоки сочные, сладкие, ароматные — но есть один минус: лежат они недолго, максимум пару недель, а потом начинают вянуть и терять вкус. Поэтому их лучше переработать сразу. Из ранних яблок получается отличное повидло, компот, шарлотка, а еще их можно карамелизовать или запечь с корицей. Мы собрали пять рецептов — от заготовок на зиму до десертов, которые можно съесть прямо сейчас.

Итоговые советы по приготовлению из ранних яблок

  • Ранние яблоки не хранятся долго, поэтому не откладывайте их переработку.

  • Для повидла и джема берите даже перезревшие плоды — они дадут больше сока и аромата. Для компотов, шарлотки и запекания лучше подходят упругие плоды, чтобы они не развалились при тепловой обработке.

  • Если яблоки слишком сладкие, добавьте в блюдо лимонный сок или цедру — они сбалансируют вкус.

  • И помните: в кожуре ранних яблок содержится много пектина и витаминов, поэтому для повидла и компота лучше ее не выбрасывать.

Рецепт № 1: повидло из ранних яблок — густое, янтарное, без лишнего сахара

Ранние яблоки содержат много пектина — природного загустителя. Поэтому повидло из них получается густым и без добавления агар-агара или желатина. Варится оно быстро, а хранится отлично.

Рецепты блюд из яблок Рецепты блюд из яблок Фото: Shutterstock/FOTODOM

Примерно 2 кг яблок вымойте, избавьте от кожуры (кожуру не выбрасывайте — в ней много пектина) и удалите сердцевину. Нарежьте их на дольки, засыпьте сахаром (хватит 800 г) и оставьте на пару часов, чтобы выделилась жидкость. Поставьте на слабый огонь, дождитесь, пока закипит, варите 15–20 минут, помешивая. Потом пробейте массу блендером до состояния пюре и продолжайте варить еще столько же, пока не загустеет. Разлейте горячее повидло по стерилизованным банкам и закатайте.

Рецепт № 2: компот из ранних яблок — легкий и ароматный напиток

Ранние яблоки нежные, поэтому компот из них получается особенно ароматным, с характерной кислинкой и янтарным цветом. Такой компот хорош и как самостоятельный напиток, и как добавка к выпечке.

Яблоки (где-то 1 кг) вымойте, избавьте от кожуры и сердцевины, нарежьте крупными кусочками. В кастрюле вскипятите 2 л воды с 300–350 г сахара (тут регулируйте, заранее попробуйте яблоки, проверьте, насколько они сладкие), опустите кусочки фруктов и варите 5–7 минут после того, как смесь закипит.

Снимите с огня, дайте настояться под крышкой 10–15 минут, следом разлейте по чистым банкам.

  • Если хотите заготовить компот на зиму, сразу закатайте и укутайте.

  • Если планируете выпить в ближайшие дни, просто закройте крышкой и уберите в холодильник.

Рецепт № 3: шарлотка с ранними яблоками — простая, но всегда любимая

Ранние яблоки идеально подходят для шарлотки — они нежные, быстро пропекаются и дают много сока, делая выпечку особенно сочной.

3–4 крупных яблока очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте кубиками. Взбейте 3 яйца с 200 г сахара до пышной пены, добавьте 200 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя и щепотку ванилина. Всыпьте в эту смесь яблоки, вылейте тесто в смазанную маслом форму. Выпекайте получившуюся массу при 180 °С примерно полчаса, пока не образуется золотистая корочка. Подавайте пирог теплым: хорошим вариантом будет положить к нему шарик мороженого.

Шарлотка: рецепт Шарлотка: рецепт Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рецепт № 4: яблоки в карамели — десерт за 15 минут

Быстрый десерт, который готовится из трех ингредиентов и выглядит как из ресторана. Яблоки становятся нежными, а карамель — тягучей и ароматной.

4 крупных яблока вымойте, очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте дольками. На сковороде растопите 50 г сливочного масла, добавьте сахар (примерно 100 г) и нагревайте, помешивая, до получения золотистой карамели. Выложите яблоки и обжаривайте их на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны, пока они не станут мягкими и не покроются карамелью. Подавайте горячими — с шариком ванильного пломбира.

Рецепт № 5: яблоки, запеченные в духовке с корицей, — самый полезный вариант

Запеченные яблоки — это почти диетический десерт, который любят и взрослые, и дети.

4–5 крупных яблок вымойте, вырежьте сердцевину, оставляя донышко целым, чтобы получилась «чашечка». Смешайте 3–4 ст. л. сахара с 1 ч. л. корицы, заполните этой смесью углубления в яблоках. Сверху положите по небольшому кусочку сливочного масла. Выложите яблоки в форму для запекания, налейте на дно немного воды (около 1 см) и запекайте при 190 °С 25–30 минут, пока яблоки не станут мягкими. Подавайте теплыми — с медом или сметаной.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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