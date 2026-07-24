Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
24 июля 2026 в 11:35

Шарлотки не для меня — готовлю галету с абрикосами: тесто мягонькое, начинка самый сок

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру муку, масло и абрикосы — и через 30 минут на столе хрустящая, рассыпчатая галета, которая тает во рту. Никаких дрожжей, никакой расстойки — только песочное тесто и сочная фруктовая начинка. Замешиваю тесто за минуту, раскатываю в круг, выкладываю половинки абрикосов с сахаром и крахмалом, заворачиваю края конвертиком и отправляю в духовку. Галета получается с хрустящими карамельными краями и нежной, слегка кисловатой серединой, которая пропитывается соком фруктов.

Для приготовления понадобится:

для теста — 200 г муки, 100 г сливочного масла (холодного), 50 г сахара, 2 ст. ложки холодной воды, щепотка соли;

для начинки — 400 г абрикосов, 3 ст. ложки сахара, 1 ст. ложка крахмала.

Смешайте муку, сахар и соль, порубите с маслом в крошку, добавьте воду, замесите тесто. Раскатайте в круг, выложите абрикосы, смешанные с сахаром и крахмалом, заверните края. Выпекайте при 190 °C 25–30 минут до золотистого цвета.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла эту галету — домашние съели за вечер, даже не дождавшись остывания. Я добавила в тесто ваниль и цедру лимона, а вместо крахмала взяла муку. Кстати, можно использовать любые фрукты — персики или сливы, будет не хуже. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
Читайте также
Садовод перечислила экзотические культуры, которые приживутся в Подмосковье
Общество
Садовод перечислила экзотические культуры, которые приживутся в Подмосковье
Закрываю янтарные абрикосы с миндалем — зимой к чаю, как кусочек лета, уходит за вечер
Общество
Закрываю янтарные абрикосы с миндалем — зимой к чаю, как кусочек лета, уходит за вечер
Мешаю творог и йогурт и беру грушу: чизкейк-запеканка круче любого сан-себастьяна — как нежное облако
Общество
Мешаю творог и йогурт и беру грушу: чизкейк-запеканка круче любого сан-себастьяна — как нежное облако
Отказалась от сложных рецептов — дольки персиков с медовым сиропом и орехами: к чаю подаю пирог «Август», ароматный и сочный
Общество
Отказалась от сложных рецептов — дольки персиков с медовым сиропом и орехами: к чаю подаю пирог «Август», ароматный и сочный
Перестала покупать магазинную пастилу — делаю из малины дома: нежнее, ароматнее и без химии
Общество
Перестала покупать магазинную пастилу — делаю из малины дома: нежнее, ароматнее и без химии
абрикосы
рецепты
галеты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пьяный мужчина за рулем иномарки сбил подростков на питбайке
Захарова жестко ответила Маску после слов о российских войсках
Жителей трех парадных эвакуировали на Олеко Дундича в Петербурге
В Братске опровергли слухи о гашении вечного огня
«Точно не поддержу»: Дворкович высказался о кандидате на пост главы FIDE
Мать и отчим насиловали четверых детей: подробности дела из Нижней Салды
В Петербурге обнаружили схему выдачи поддельных патентов для мигрантов
Названы профессии, в которых быстрее всего в России растут зарплаты
Диетолог предупредила, кому опасно есть дыню
Обстановка в Крыму 24 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать
Невролог назвал факторы, способствующие развитию инсульта
Китай ответил на санкции Евросоюза
Минобороны Испании показало кадры масштабных пожаров в Мадриде
«У меня истерика»: Пригожин о запрете песен Паулса в Латвии
Жена и дочь известного политика утонули при попытке спасти ребенка
В Минобороны России рассказали об ударах по украинским портам
Кинолог раскрыл, способна ли собака одинаково любить всех членов семьи
Стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Ленобласть
Черноморский флот России уничтожил семь катеров ВСУ
ВС России освободили два населенных пункта под Харьковом
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.