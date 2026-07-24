Шарлотки не для меня — готовлю галету с абрикосами: тесто мягонькое, начинка самый сок

Шарлотки не для меня — готовлю галету с абрикосами: тесто мягонькое, начинка самый сок

Беру муку, масло и абрикосы — и через 30 минут на столе хрустящая, рассыпчатая галета, которая тает во рту. Никаких дрожжей, никакой расстойки — только песочное тесто и сочная фруктовая начинка. Замешиваю тесто за минуту, раскатываю в круг, выкладываю половинки абрикосов с сахаром и крахмалом, заворачиваю края конвертиком и отправляю в духовку. Галета получается с хрустящими карамельными краями и нежной, слегка кисловатой серединой, которая пропитывается соком фруктов.

Для приготовления понадобится:

для теста — 200 г муки, 100 г сливочного масла (холодного), 50 г сахара, 2 ст. ложки холодной воды, щепотка соли;

для начинки — 400 г абрикосов, 3 ст. ложки сахара, 1 ст. ложка крахмала.

Смешайте муку, сахар и соль, порубите с маслом в крошку, добавьте воду, замесите тесто. Раскатайте в круг, выложите абрикосы, смешанные с сахаром и крахмалом, заверните края. Выпекайте при 190 °C 25–30 минут до золотистого цвета.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла эту галету — домашние съели за вечер, даже не дождавшись остывания. Я добавила в тесто ваниль и цедру лимона, а вместо крахмала взяла муку. Кстати, можно использовать любые фрукты — персики или сливы, будет не хуже. Находка, а не рецепт!