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26 июля 2026 в 11:35

«Прагу» больше не делаю. Готовлю ленивый брауни с грецким орехом: влажный, сочный тортик к чаю

Фото: D-NEWS.ru
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Замешиваю тесто из растопленного шоколада и масла, яиц, сахара и муки, добавляю крупно рубленные грецкие орехи — и через 30 минут в духовке уже томится ароматный десерт, который не требует ни крема, ни пропитки, ни украшений. Брауни получается с тонкой хрустящей корочкой и плотной, маслянистой серединой, которая слегка тягучая, как хороший шоколадный ганаш. Орехи придают приятный хруст и ореховое послевкусие.

Для приготовления понадобится: 150 г темного шоколада (от 70%), 100 г сливочного масла, 150 г сахара, 2 яйца, 100 г муки, 50 г грецких орехов, щепотка соли. Растопите шоколад с маслом на водяной бане, остудите. В отдельной миске взбейте яйца с сахаром до пены, добавьте шоколадную смесь, муку и соль, перемешайте. Вмешайте рубленые орехи. Вылейте в форму, застеленную пергаментом (20×20 см). Выпекайте при 180 °C 25–30 минут — середина должна остаться слегка влажной. Остудите, нарежьте квадратами и подавайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот брауни — домашние съели за вечер, даже свекровь попросила рецепт. Я добавила в тесто вишню и щепотку корицы, а орехи взяла пекан. Кстати, можно использовать любой темный шоколад. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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