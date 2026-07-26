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26 июля 2026 в 11:00

Перестала покупать булочки с маком — пеку «Пражские» с заварным кремом: нежнее, пышнее, как из чешской пекарни

Фото: D-NEWS.ru
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Замешиваю мягкое дрожжевое тесто на молоке, даю ему подойти, раскатываю, нарезаю квадратами, в центр кладу ложку заварного крема, сворачиваю конвертиком и выпекаю до румяной золотистой корочки. Заварной крем — из молока, яиц и масла — получается гладким, бархатистым, с легкой ванильной ноткой. Булочки поднимаются, становятся воздушными, с хрустящей корочкой и нежной, тающей начинкой внутри.

Для приготовления понадобится: для теста — 500 г муки, 250 мл молока, 50 г сливочного масла, 2 яйца, 80 г сахара, 7 г сухих дрожжей, щепотка соли. Для крема — 400 мл молока, 2 желтка, 80 г сахара, 2 ст. ложки муки, 50 г сливочного масла, ваниль. Замесите тесто, дайте подойти 1,5 часа. Сварите крем: смешайте желтки с сахаром и мукой, влейте горячее молоко, варите до загустения, добавьте масло и ваниль. Тесто раскатайте, нарежьте квадратами, выложите крем, сформируйте булочки. Дайте расстояться 30 минут, смажьте яйцом. Выпекайте при 180 °C 20–25 минут до румяности. Дайте немного остыть и подавайте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла эти булочки — домашние съели за ужином, даже дети, которые не любят крем, просили добавки. Я добавила в крем немного лимонной цедры для свежести, а тесто брала сдобное. Кстати, можно посыпать сахарной пудрой. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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