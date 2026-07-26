Вместо надоевших кабачковых оладий готовлю рулет: быстрый корж на весь противень и сочная начинка

Вместо того чтобы снова стоять у сковороды и жарить кабачковые оладьи партиями, натираю кабачок и распределяю всю массу по противню. Получается большой мягкий корж, который легко сворачивается и не ломается.

Внутрь добавляю ветчину, укроп и чесночный соус — начинка выходит сочной и сытной, а сам рулет можно подать теплым к ужину или охладить и нарезать как закуску.

Для приготовления понадобится: 600 г кабачка в натертом виде, 2 яйца, 150 г муки, 1/2 ч. л. разрыхлителя, соль, перец и сухой чеснок по вкусу, 180–200 г ветчины, 2 ст. л. сметаны, 2 ст. л. майонеза, небольшой пучок укропа и 2–3 зубчика чеснока.

Кабачок натрите на мелкой терке, оставьте на несколько минут, а затем тщательно отожмите лишний сок. Добавьте яйца, соль, перец и сухой чеснок, хорошо перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем и снова размешайте до однородности. Противень застелите силиконизированным пергаментом, выложите кабачковую массу и распределите ровным тонким слоем. Выпекайте при 180 °C около 15–20 минут.

Готовый корж достаньте из духовки и накройте чистым влажным полотенцем на 5 минут, чтобы он сохранил мягкость. Смешайте сметану, майонез, пропущенный через пресс чеснок и мелко нарезанный укроп. Смажьте корж соусом, сверху разложите тонкие ломтики ветчины и аккуратно сверните рулетом. Дайте ему остыть и пропитаться, затем нарежьте порционными кусочками.