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26 июля 2026 в 10:40

Вместо надоевших кабачковых оладий готовлю рулет: быстрый корж на весь противень и сочная начинка

Фото: D-NEWS.ru
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Вместо того чтобы снова стоять у сковороды и жарить кабачковые оладьи партиями, натираю кабачок и распределяю всю массу по противню. Получается большой мягкий корж, который легко сворачивается и не ломается.

Внутрь добавляю ветчину, укроп и чесночный соус — начинка выходит сочной и сытной, а сам рулет можно подать теплым к ужину или охладить и нарезать как закуску.

Для приготовления понадобится: 600 г кабачка в натертом виде, 2 яйца, 150 г муки, 1/2 ч. л. разрыхлителя, соль, перец и сухой чеснок по вкусу, 180–200 г ветчины, 2 ст. л. сметаны, 2 ст. л. майонеза, небольшой пучок укропа и 2–3 зубчика чеснока.

Кабачок натрите на мелкой терке, оставьте на несколько минут, а затем тщательно отожмите лишний сок. Добавьте яйца, соль, перец и сухой чеснок, хорошо перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем и снова размешайте до однородности. Противень застелите силиконизированным пергаментом, выложите кабачковую массу и распределите ровным тонким слоем. Выпекайте при 180 °C около 15–20 минут.

Готовый корж достаньте из духовки и накройте чистым влажным полотенцем на 5 минут, чтобы он сохранил мягкость. Смешайте сметану, майонез, пропущенный через пресс чеснок и мелко нарезанный укроп. Смажьте корж соусом, сверху разложите тонкие ломтики ветчины и аккуратно сверните рулетом. Дайте ему остыть и пропитаться, затем нарежьте порционными кусочками.

Проверено редакцией
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