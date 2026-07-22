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22 июля 2026 в 11:03

Готовлю свинину в горшочках «По-особому»: беру шейку, овощи и сыр — получается нежное рагу и мягкое мясо

Фото: D-NEWS.ru
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Если хочется приготовить сытный ужин без долгого стояния у плиты, всегда выбираю горшочки. Пока блюдо томится в духовке, мясо становится невероятно мягким, овощи пропитываются соком, а сыр и сметана превращаются в нежный сливочный соус. В результате получается настоящее домашнее рагу с насыщенным вкусом.

Главная особенность этого рецепта — свиная шейка.

Для приготовления вам понадобится: свиная шейка — 500 г, картофель — 2–3 шт., морковь — 1 шт., соленые огурцы — 1–2 шт., плавленый сыр — 100 г, сметана — 3–4 ст. л., вода — 80–100 мл, лавровый лист — 1–2 шт., сладкая паприка — по вкусу, приправа для картофеля — по вкусу, копченый сушеный лук — по вкусу.

Свиную шейку нарежьте небольшими кусочками. Картофель и морковь очистите и нарежьте кубиками, соленые огурцы и плавленый сыр также измельчите. На дно каждого горшочка выложите часть картофеля, посыпьте приправой, затем добавьте свинину и немного копченого лука.

Сверху распределите морковь, соленые огурцы, оставшийся картофель и паприку. Добавьте по ложке сметаны, плавленый сыр, лавровый лист и влейте немного воды. Накройте горшочки крышками и поставьте их в холодную духовку. Запекайте при 180 градусах около 70–80 минут.

Личный опыт

Для этого блюда всегда выбираю именно свиную шейку. Она остается сочной даже после длительного запекания, а если дать горшочкам постоять 10–15 минут после духовки, вкус становится еще более насыщенным, а соус — густым и ароматным.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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