5 вкусных блюд в горшочках: простые рецепты с курицей, говядиной и рыбой

Блюда в горшочках — это всегда про уют, насыщенный вкус и минимум хлопот. Всё готовится в собственном соку, хорошо пропитывается соусами и специями, поэтому получается особенно нежным и ароматным.

Жаркое из курицы по-русски. Ингредиенты: курица — 1 кг, репчатый лук — 400 г, изюм — 50 г, грецкие орехи — 50 г, свежие грибы — 50 г, сливочное масло — 15 г, зелень, соль, перец. Для соуса: мука — 25 г, сметана — 400 г, сливочное масло — 25 г. Приготовление: курицу нарезать, выложить в горшочки вместе с луком, грибами, орехами и изюмом, залить сметанным соусом и запекать при 180 °C 20–25 минут.

Томатный суп, запечённый в духовке. Ингредиенты: помидоры — 1 кг, бульон — 800 мл, лук — 3 шт., пармезан — 150 г, белый хлеб — 200 г, чеснок — 3 зубчика, оливковое масло, соль, перец. Приготовление: лук с чесноком и помидорами тушить, добавить бульон и хлеб, затем разлить по горшочкам, посыпать сыром и запечь 15 минут.

Русское жаркое с говядиной. Ингредиенты: говядина — 650 г, картофель — 1,5 кг, сливочное масло — 4 ст. л., лук — 2 шт., бульон — 180 мл, сметана — 200 г, вино — 100 мл, соль, перец, лавр. Приготовление: мясо, картофель и лук слоями выложить в горшки, залить бульоном, тушить 30 минут, влить вино и довести до готовности.

Рыба в горшочке со сливками. Ингредиенты: морская рыба — 500 г, лук — 1 шт., картофель — 3 шт., томатное пюре — 2 ст. л., солёные огурцы — 2 шт., сливки — 3 ст. л., вода — 200 мл, зелёный лук. Приготовление: овощи выложить в горшок, добавить рыбу, соус и сливки, тушить под крышкой 30 минут.

Печень с грибами в горшочках. Ингредиенты: говяжья печень — 800 г, сметана — 200 мл, лук — 2 шт., сушёные грибы — 6 шт., томат-пюре — 2 ст. л., масло — 50 г, мука — ½ стакана, вода, соль, перец. Приготовление: печень с луком и грибами выложить в горшки, залить сметанным соусом (смешать сметану, томат, муку, воду) и запекать 20 минут.